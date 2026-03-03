Felipe Contepomi: “Capibaras mantiene el ADN de juego de la región”

En su visita a la franquicia del Litoral Capibaras XV, Felipe Contepomi dejó definiciones que reafirman la importancia del proyecto dentro del ecosistema del rugby argentino. El entrenador de Los Pumas destacó la identidad de juego del equipo y su aporte al desarrollo profesional.
“Fue una linda propuesta de juego. Especialmente el partido pasado, donde en el primer tiempo sacaron mucha ventaja y pudieron mantenerla”, analizó Contepomi, poniendo el foco en la capacidad del equipo para imponer condiciones y sostener la diferencia.
El entrenador principal de Los Pumas atento al análisis de video del partido entre Capibaras XV y Cobras.
El head coach también remarcó la intensidad como uno de los sellos del plantel: “Entrenan y juegan con intensidad, lo que lleva a que tengan una linda propuesta de juego”. Para el entrenador, ese compromiso se traduce directamente en la identidad que muestran dentro de la cancha.
En cuanto al estilo, subrayó el valor de sostener las raíces regionales: “Es sabido que los equipos de la región Litoral tienden a jugar muy bien de manera desplegada, y poder mantener ese ADN, la característica de juego de la zona, está muy bueno y es lo que propone hoy Capibaras”.
Contepomi también dejó en claro que la franquicia es una pieza clave dentro del sistema de alto rendimiento nacional. “Desde ya que es una plataforma que miramos mucho, es nuestro modelo profesional en Argentina. Así que cualquier jugador que se destaque, que esté jugando bien y creamos que puede ser exitoso en Los Pumas será llamado”, afirmó, abriendo la puerta a futuras convocatorias.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, en Casa Capibaras.
Además del análisis deportivo, el entrenador hizo hincapié en la responsabilidad que implica integrar el reducido grupo de jugadores profesionales del país. “Poder tener esta posibilidad de jugar al rugby profesional en Argentina es un honor, un derecho que se lo ganaron, pero trae una responsabilidad enorme. Hoy ustedes, como mucho, acá en el país deben ser el 0,2% de los que juegan de manera profesional”, señaló.
En ese sentido, destacó el rol formativo de los clubes y la dimensión ejemplificadora que asumen los jugadores. “Todo esto se construye en los clubes de ustedes, y tienen la responsabilidad de ser ejemplo, que para mí es lo más lindo. A ustedes los están viendo los chicos de 13, 14 o 15 años que si les preguntás qué quieren hacer, posiblemente muchos digan ‘quiero jugar en Capibaras, quiero jugar en los Pumas’”.
La visita dejó un mensaje claro: identidad, intensidad y compromiso como pilares de un proyecto que no solo compite, sino que también inspira.