Nueva visita Puma en Casa Capibaras

Santiago Chocobares acompañó a la franquicia del Litoral

El centro del Toulouse francés estuvo en el Hipódromo de Rosario junto a Emiliano Boffelli.

Santiago Chocobares, Puma #866.Santiago Chocobares, Puma #866.
Tal como viene ocurriendo, otra vez Casa Capibaras recibió visitas importantes. En esta oportunidad, dijo presente el jugador de Los Pumas y del Toulouse francés, Santiago Chocobares.

El ex Pampas de Rufino y Duendes, estuvo acompañado por otro “verdulero” que ya había estado en el Hipódromo, como Emiliano Boffelli.

La llegada de “Choco” y “Emi”, se dio en el contexto de la presencia de Felipe Contepomi y Andrés Bordoy en las prácticas de la franquicia del Litoral.

Chocobares saluda a Felipe Contepomi ante la mirada de Emiliano Boffelli.Chocobares saluda a Felipe Contepomi ante la mirada de Emiliano Boffelli.

La palabra del Puma #866

¿Qué opinas sobre Capibaras?

  • La verdad que es muy bueno, lo vengo siguiendo desde que arrancó el proceso de la pretemporada por las redes sociales y hoy puedo estar presente. Creo que es algo muy lindo ver a los chicos entrenando acá en la ciudad. Vi los partidos contra Peñarol y Cobras, la manera en que lo vienen haciendo. En fin, solo me queda felicitarlos y decirles que sigan de la misma manera.

¿Qué es lo que más te gustó?

  • Creo que la intensidad que tratan de meterle a los partidos. Cuando se “achancha” un poco, baja la intensidad. El equipo trata de seguir con ese ritmo de juego que representa el rugby de la región.

¿Qué te parecieron las instalaciones?

  • Muy lindo todo. Conocí un poco acá en el Mundial Juvenil de 2019, pero la verdad que cambió muchísimo como está ahora. Así que quiero felicitar al staff y al equipo por lo que hicieron.

¿Qué jugadores ves bien para el resto del torneo?

  • Le voy a poner mis fichas a Nacho Gandini, con quien jugué, y la verdad que el Colo Dogliani también creo que viene haciendo buenos partidos. Voy por ellos dos.
Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli, juntos en Casa Capibaras.Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli, juntos en Casa Capibaras.
