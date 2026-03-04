Santiago Chocobares acompañó a la franquicia del Litoral

Tal como viene ocurriendo, otra vez Casa Capibaras recibió visitas importantes. En esta oportunidad, dijo presente el jugador de Los Pumas y del Toulouse francés, Santiago Chocobares.
El centro del Toulouse francés estuvo en el Hipódromo de Rosario junto a Emiliano Boffelli.
El ex Pampas de Rufino y Duendes, estuvo acompañado por otro “verdulero” que ya había estado en el Hipódromo, como Emiliano Boffelli.
La llegada de “Choco” y “Emi”, se dio en el contexto de la presencia de Felipe Contepomi y Andrés Bordoy en las prácticas de la franquicia del Litoral.
