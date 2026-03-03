“Pancho” González será el árbitro del partido entre Pampas y Capibaras

A partir del próximo viernes, se llevará a cabo la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026. La misma tendrá la particularidad de enfrentar entre sí a las cuatro franquicias argentinas: Pampas – Capibaras XV y Tarucas – Dogos XV.
El uruguayo, de gran experiencia en el seven y en el SRA, impartirá justicia el viernes en el CASI.
A partir del próximo viernes, se llevará a cabo la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026. La misma tendrá la particularidad de enfrentar entre sí a las cuatro franquicias argentinas: Pampas – Capibaras XV y Tarucas – Dogos XV.
Además de esos dos partidos, estarán los otros dos encuentros entre países de manifiesta rivalidad deportiva a través de sus franquicias: Peñarol – Selknam y Cobras – Yacaré XV.
Capibaras XV, la flamante franquicia, enfrentará a Pampas a partir de las 19 horas del viernes buscando conseguir su tercera victoria en el torneo en el que debutó hace 10 días.
Llegará al CASI habiendo jugado únicamente en su región – primero en Rosario, luego en Santa Fe - donde el acompañamiento de su público fue masivo.
Por su parte, Pampas derrotó a Yacaré en la primera fecha y cayó ajustadamente ante Dogos XV el último sábado.
El primer enfrentamiento entre ambas franquicias tendrá al réferi uruguayo Francisco González, controlando las acciones. Será su segundo partido de la temporada y el número 18 en el Súper Rugby Américas.
La noche del viernes seguirá atrapando al público, sobre todo el argentino ya que Tarucas recibirá a Dogos XV en la Caldera del Parque.
El partido tendrá a Nehuén Jauri Rivero como árbitro del encuentro y comenzará a partir de las 21 horas, ambos equipos llegan invictos y eso le agregará a una creciente rivalidad.
En los dos enfrentamientos previos en 2025, el triunfo fue para la visita: 22-20 para Tarucas y 43-29 para Dogos XV.
Tal como lo expresamos líneas más arriba, habrá “clásicos entre países”: en el estadio Charrúa, Peñarol jugará con Selknam (el brasilero Cauã Ricardo dirigirá el partido); mientras que en San Pablo, Cobras será local de Yacaré XV, con Mauro Rossi como réferi.
Viernes 6/3, a las 19 horas
Pampas vs. Capibaras XV – Referí: Francisco González. Asistentes: Tomás Ninci y Simón Larrubia
Viernes 6/3, a las 21 horas
Tarucas vs. Dogos XV – Referí: Nehuén Jauri Rivero. Asistentes: a confirmar y Pedro López Vildoza
Sábado 7/3, a las 20 horas
Peñarol vs. Selknam Rugby – Referí: Cauã Ricardo. Asistentes: Esteban Filipanics y Armen Abi Saab
Domingo 8/3, a las 15 horas
Cobras Brasil Rugby vs. Yacare XV – Referí: Mauro Rossi. Asistentes: Juan Maio y Victor Hugo Barboza