“Pancho” González será el árbitro del partido entre Pampas y Capibaras

El uruguayo, de gran experiencia en el seven y en el SRA, impartirá justicia el viernes en el CASI.

Francisco González, el árbitro designado para Pampas - Capibaras.Francisco González, el árbitro designado para Pampas - Capibaras.
A partir del próximo viernes, se llevará a cabo la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026. La misma tendrá la particularidad de enfrentar entre sí a las cuatro franquicias argentinas: Pampas – Capibaras XV y Tarucas – Dogos XV.

Además de esos dos partidos, estarán los otros dos encuentros entre países de manifiesta rivalidad deportiva a través de sus franquicias: Peñarol – Selknam y Cobras – Yacaré XV.

Además de su experiencia en el SRA, "Pancho" González es un experimentado réferi en el Circuito Mundial de Seven.Además de su experiencia en el SRA, "Pancho" González es un experimentado réferi en el Circuito Mundial de Seven.

Primera salida del Litoral

Capibaras XV, la flamante franquicia, enfrentará a Pampas a partir de las 19 horas del viernes buscando conseguir su tercera victoria en el torneo en el que debutó hace 10 días.

Llegará al CASI habiendo jugado únicamente en su región – primero en Rosario, luego en Santa Fe - donde el acompañamiento de su público fue masivo.

Por su parte, Pampas derrotó a Yacaré en la primera fecha y cayó ajustadamente ante Dogos XV el último sábado.

El primer enfrentamiento entre ambas franquicias tendrá al réferi uruguayo Francisco González, controlando las acciones. Será su segundo partido de la temporada y el número 18 en el Súper Rugby Américas.

Nehuén Jauri Rivero, estará en el otro "clasico" argentino: Tarucas - Dogos.Nehuén Jauri Rivero, estará en el otro "clasico" argentino: Tarucas - Dogos.

En el “Jardín de la República”

La noche del viernes seguirá atrapando al público, sobre todo el argentino ya que Tarucas recibirá a Dogos XV en la Caldera del Parque.

El partido tendrá a Nehuén Jauri Rivero como árbitro del encuentro y comenzará a partir de las 21 horas, ambos equipos llegan invictos y eso le agregará a una creciente rivalidad.

En los dos enfrentamientos previos en 2025, el triunfo fue para la visita: 22-20 para Tarucas y 43-29 para Dogos XV.

Rivalidades regionales

Tal como lo expresamos líneas más arriba, habrá “clásicos entre países”: en el estadio Charrúa, Peñarol jugará con Selknam (el brasilero Cauã Ricardo dirigirá el partido); mientras que en San Pablo, Cobras será local de Yacaré XV, con Mauro Rossi como réferi.

Mirá tambiénPampas, rival de este viernes, llega golpeado: perdió el clásico con Dogos

Toda la fecha 3 completa

Viernes 6/3, a las 19 horas

Pampas vs. Capibaras XV – Referí: Francisco González. Asistentes: Tomás Ninci y Simón Larrubia

Viernes 6/3, a las 21 horas

Tarucas vs. Dogos XV – Referí: Nehuén Jauri Rivero. Asistentes: a confirmar y Pedro López Vildoza

Sábado 7/3, a las 20 horas

Peñarol vs. Selknam Rugby – Referí: Cauã Ricardo. Asistentes: Esteban Filipanics y Armen Abi Saab

Domingo 8/3, a las 15 horas

Cobras Brasil Rugby vs. Yacare XV – Referí: Mauro Rossi. Asistentes: Juan Maio y Victor Hugo Barboza

