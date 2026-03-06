En Buenos Aires

Juegan Capibaras XV contra Pampas: lo que tenés que saber

El equipo que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos vuelve a presentarse este viernes en Buenos Aires. Los “Capis”, líderes del Súper Rugby Américas tras vencer a Peñarol y Cobras, visitan a Pampas en un duelo clave por la punta.