Juegan Capibaras XV contra Pampas: lo que tenés que saber
El equipo que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos vuelve a presentarse este viernes en Buenos Aires. Los “Capis”, líderes del Súper Rugby Américas tras vencer a Peñarol y Cobras, visitan a Pampas en un duelo clave por la punta.
Capibaras XV afrontará este viernes una prueba de peso en su primera experiencia como visitante dentro del Súper Rugby Américas. El combinado del Litoral, que representa a las uniones de Rosario, Santa Fey Entre Ríos, se medirá con Pampas en la cancha del CASI, con la chance de defender el liderazgo del torneo.
El equipo regional llega en un momento ideal. Ganó sus dos primeros partidos con punto bonus y se trepó a la cima con 10 unidades. En el debut superó a Peñarol y luego venció con claridad a Cobras Brasil, resultado que lo convirtió en una de las grandes sorpresas del arranque.
Capibaras dominó a Cobras. Créditos: Matias Pintos
Un duelo por la punta en el CASI
Del otro lado estará Pampas, una franquicia con base en Buenos Aires que también empezó siendo protagonista. Debutó con triunfo ante Yacaré y luego cayó ajustadamente frente a Dogos XV, aunque rescató bonus y llegó a este compromiso con 7 puntos.
El cruce tendrá un valor extra porque será el primer antecedente oficial entre ambas franquicias. Capibaras llega con envión, confianza y una identidad que empieza a afirmarse, mientras que Pampas intentará hacerse fuerte en casa para bajar al nuevo puntero.
Equipo que gana, no se toca. Crédito: Fernando Nicola.
Galatro mantiene la base
Nicolás Galatro apostó por sostener el equipo. Capibaras repetirá los mismos quince titulares que vienen de jugar en Santa Fe, mientras que entre los relevos aparecen dos modificaciones: se suman Bernardo Lis y Juan Ignacio Gallo.
La formación titular será con Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein, capitán; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.
En el banco estarán Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Juan Ignacio Gallo, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Pablo Baronio y Bautista Estellés. La decisión del cuerpo técnico apunta a sostener el funcionamiento que le permitió arrancar el torneo con puntaje ideal.
El árbitro será “Pancho” González
El encuentro contará con arbitraje del uruguayo Francisco “Pancho” González, un juez con experiencia en el circuito de seven y también en el Súper Rugby Américas. Será su segundo partido de la temporada y el número 18 dentro del torneo.
Además, para el choque entre Pampas y Capibaras fueron designados como asistentes Tomás Ninci y Simón Larrubia. La programación oficial fijó este partido para el viernes 6 de marzo a las 19 en la cancha del CASI.
Pampas, un rival de peso
Pampas formará con Matías Medrano, Ignacio Botazzinni y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Francisco Sluga; Juan Penoucos, Augusto Cabaño Wall y Juan Bernasconi; Lucas Marguery, capitán, y Bautista Farisé; Santiago Cordero, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade.
El partido tendrá transmisión en vivo por Disney+ Premium y también seguimiento minuto a minuto. Para Capibaras no será solo otra presentación: será una medida fuerte para saber hasta dónde puede sostener este arranque ideal en su primera temporada.
Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas
Tabla de Posiciones
Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo
← deslizá para ver más →
#
Equipo
PJ
PG
PE
PP
PF
PC
TF
TC
DP
PB
Pts
1
CAP
Capibaras XV
Argentina
2
2
0
0
88
19
12
3
+69
2
10
2
TAR
Tarucas
Argentina
2
2
0
0
69
31
9
4
+38
1
9
3
DOG
Dogos XV
Argentina
2
2
0
0
57
53
8
5
+4
1
9
4
PAM
Pampas
Argentina
2
1
0
1
64
53
8
7
+11
3
7
5
SEL
Selknam
Chile
2
1
0
1
47
73
7
10
-26
1
5
6
YAC
Yacare XV
Paraguay
2
0
0
2
49
64
6
9
-15
2
2
7
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
2
0
0
2
31
75
3
11
-44
1
1
8
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
2
0
0
2
25
62
3
7
-37
0
0
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus