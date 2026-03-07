No pudo ser para Capibaras en el CASI

En cancha del CASI (Club Atlético San Isidro), Capibaras XV hizo su estreno en condición de visitante.
Los del Litoral cayeron 25 a 20 con Pampas. Sumaron un bonus defensivo. La semana que viene, visita a Yacaré.
Con indumentaria alternariva (camiseta blanca y short rojo), el santafesino Manuel Bernstein encabezó la entrada de los del Litoral.
La presentación fue con derrota por 25 a 20. Estuvo cerca el elenco del Litoral. Sumó un bonus defensivo y se mantiene entre las principales posiciones.
Pampas: 1– Matías Medrano (Zunini), 2– Ignacio Botazzinni (Ledesma) y 3- Marcos Camerlinckx (Vidal); 4- Rodrigo Fernández Criado y 5- Francisco Sluga; 6- Juan Penoucos, 7- Augusto Cabano Wall (Santarelli) y 8- Juan Bernasconi; 9- Lucas Marguery (Capitán) y 10- Bautista Farisé; 11- Santiago Cordero, 12- Felipe Ledesma, 13- Agustín Fraga, 14- Santiago Pernas y 15- Tobías Wade.
También ingresaron: 19- Lucas Moresco, 20- Faustino , 21- Alejo Lavayén, 22- Estanislao Renthel y 23- Alfonso Latorre.
Capibaras XV: 1- Diego Correa (Rodríguez), 2- Manuel Cúneo (Lis) y 3- Lisandro Dipierri (Orsetti); 4- Lorenzo Colidio (Gallo) y 5- Lucas Bur (Grenon); 6- Ignacio Gandini, 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein (C); 9- Alejo Sugasti (Lovell) e 10- Ignacio Dogliani; 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit (Estellés), 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch.
Tantos de Pampas: tries de Botazzinni, Cordero, Pernas, más dos conversiones y dos penales de Farisé
Tantos de Capibaras: un try y cinco penales de Dogliani.