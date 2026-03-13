Maximiliano Bustos: “Queremos seguir creciendo y ser protagonistas”

El estadio “Héroes de Curupaytí” en la ciudad de Luque, Paraguay, será el escenario donde este sábado, a partir de las 18.30, Capibaras XV juegue su partido correspondiente a la cuarta fecha del Súper Rugby Américas (SRA) con el elelnco local, Yacaré XV.
En ese contexto, la franquicia del Litoral ya se encuentra en el vecino país, donde arribó, vía aérea, este jueves por la noche.
Para este viernes a la tarde, como es habitual un día antes del partido, ambos equipos tienen previsto realizar el Captain Run, una última práctica (de baja intensidad) en la cancha donde se va a jugar.
Desde el hotel donde están alojados, Maximiliano Bustos, entrenador de forwards de Capibaras, dialogó hoy con “Primera Mañana”, por la pantalla de CyD Litoral.
Yacaré y Capibaras jugaron un amistoso en febrero.
Primer partido afuera
Por ahora, todo viene siendo “la primera vez”. En esta oportunidad, será la primera vez de Capibaras en el exterior.
Pensando en el partido con Yacaré, equipo al cual los litoraleños enfrentaron en pretemporada, “Chinchu” Bustos comentó: “Sabemos que a medida que pasan los partidos, se van estudiando más las defensas y los ataques. Y queremos seguir trabajando en los detalles, haciéndonos fuertes en lo que somos nosotros, con pelota y sin pelota. Yacaré es un equipo que combate, te pele hasta la última pelota. Será un partido muy físico. Seguramente tendremos un día con mucho calor, pero venimos de una muy buena semana, más corta por el viaje, pero los chicos están muy bien. Después de lo que fue la derrota con Pampas hicimos una buena autocrítica y trabajamos en ello”.
“Las formaciones fijas son son las bases más claras para poder tener pelotas de calidad. Y con esas bases tenemos que tratar de generar puntos. En esta semana un poco más corta, respecto a esto, hablamos mucho más de lo técnico, vimos más videos, cuestiones individuales, ajustamos detalles que no funcionaron. Hoy con el Captain Run se terminarán de ajustar esos detalles”, agregó Bustos respecto a cuestiones para tener en cuenta en este partido con Yacaré.
El "Chinchu", acompañado por Pablo Pfirter, otro de los entrenadores asistentes de Capibaras XV.
Un presente impensado
Si a todos los que conforman Capibaras XV les decían que, a tres fechas de arrancar el SRA iban a haber ganado dos partidos, estar muy cerca del otro y ser protagonista en su debut, creo que todos firmaban sin mirar.
Con la sinceridad habitual, el ex jugador de Los Pumas dijo: “Era difícil imaginar este arranque. Pero sí trabajamos para esto, para que sea así. Pero no es muy común conseguir un buen staff, un buen equipo de trabajo, jugadores convencidos de lo que estamos haciendo. Se terminó dando todo eso y es una gran alegría tener este comienzo. Pero sabemos que el torneo es muy largo y todavía falta mucho. La idea es seguir creciendo y ser protagonistas”.
Todos. El grupo humano de Capibaras se fortalece día a día.
El grupo humano como base
En todos los deportes, muchos más en los que se juegan con equipos numerosos, el grupo humano que se debe formar fuera de la cancha, es clave. En ese contexto, el rugby no es la excepción. Y Bustos, cuyas bases vienen del Club Universitario de Santa Fe, destaca esto en Capibaras XV.
“Es una locura. Porque cuando nosotros arrancamos a entrenar, todavía había gente trabajando en la estructura: pintores, electricistas, y en ese contexto, los chicos empujaban con la mejor de las ondas, haciendo lo posible para que esto se realice; y ver esa energía puesta en ese momento, y ver ahora Casa Capibaras, es realmente muy satisfactorio. No nos dan ganas de irnos porque realmente es tu casa. Todo eso se fue sumando, y obvio, se vio reflejado con los resultados en cancha”.
"Casa Capibaras", un sueño hecho realidad.
Además, “Chinchu” destacó “que la gente captó también esa energía que generó el equipo. Los jugadores están haciendo un trabajo enorme, un esfuerzo gigante. Está bueno aclararlo porque muchas veces no sucede esto: tener tu estructura, todo espectacular y que además, se den los resultados. Porque, obviamente, sabemos que esto es profesional, entonces muchas veces depende de los resultados. Acá se alinearon los planetas y estamos estamos disfrutando mucho cada momento. Los chicos te desafían cada vez más, necesitan todo el tiempo estar con cosas nuevas y eso es algo que se está dando. Ojalá que podamos seguir en este camino y tengamos un gran torneo”, finalizó.