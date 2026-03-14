El nuevo Capibaras sacó el viejo “alma, corazón y vida”
Con una gran reacción; Capibaras XV dio el golpe en Luque y le ganó 13-12 a la franquicia paragaya Yacare. Después de las dos goleadas de local y de la dignidad en la derrota contra Pampas, el grito litoraleño llegó en guaraní.
Ahora, el sábado que viene y desde las 15, la franquicia de Litoral Rugby deberá cruzar la Cordillera de Los Andes para visitar a los trasandinos de Selknam. Foto: Fernando Nicola
El imponente Parque Olímpico Paraguayo y un calor impropio de “35 grados clavados” a las seis y media de la tarde fueron los testigos de una jornada histórica para Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby que tuvo su bautismo internacional en el renovado césped sintético guaraní, la superficie que desde 2020 tiene este coqueto estadio denominado “Héroes de Curupayty”.
Si en la previa el “Chinchu” Bustos, integrante del staff técnico, suponía en charla con El Litoral que “imagino un partido ciento por ciento físico”, los 35 grados de tardecita terminaron por confirmar esa sensación.
Los del Litoral ganaron 13-12 y sueñan con pelear el protagonismo en el torneo continental. Foto: Fernando Nicola
Unos minutos antes del juego, en el propio campo y con El Litoral de testigo, el jefe médico de Yacare se puso de acuerdo con su colega de Capibaras: “Si te parece y nos ponemos de acuerdo, vamos a pedir parar para que se hidraten a los 20 minutos de cada tiempo”. La respuesta visitante no se hizo esperar: “Me parece que es lo mejor para todos”.
Así, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas (SRA) Capibaras el equipo que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, se presentó en el estadio “Héroes de Curupayty”, ubicado en la ciudad de Luque (muy cerca de la capital, Asunción) donde hace las veces de local Yacare XV, la franquicia de Paraguay.
En ese contexto, los del Litoral ganaron 13-12 y sueñan con pelear el protagonismo en el torneo continental. Hay que recordar que este viernes arrancó la fecha cuatro con dos partidos. En el estadio Charrúa de Uruguay, Peñarol venció 38 a 20 Cobras. Luego, en San Miguel de Tucumán, en cancha de Lawn Tennis, Tarucas recibió a Pampas.
Y fue la franquicia de Buenos Aires la que se quedó con el partido y con el invicto de los tucumanos. Victoria 43 a 22 para los conducidos por el "Puma de Bronce", Juan Manuel Leguizamón.
Capibaras XV-Yacare | Super Rugby Americas Fecha 4 | Estadio “Héroes de Curupayty”. Foto: Fernando Nicola
Ahora, el sábado que viene y desde las 15, la franquicia de Litoral Rugby deberá cruzar la Cordillera de Los Andes para visitar a los trasandinos de Selknam franquicia con sede en Santiago de Chile que representa a ese país en el Súper Rugby Américas y que aún es muy joven, debido a que tiene tres años de historia.