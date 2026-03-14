Arrancó mal, reaccionó y el sueño está arriba

El nuevo Capibaras sacó el viejo “alma, corazón y vida”

Con una gran reacción; Capibaras XV dio el golpe en Luque y le ganó 13-12 a la franquicia paragaya Yacare. Después de las dos goleadas de local y de la dignidad en la derrota contra Pampas, el grito litoraleño llegó en guaraní.