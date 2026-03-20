Capibaras ya está en Santiago de Chile a la espera de Selknam

Pasadas las 9 de la noche, Capibaras XV arribó al Hotel Director, ubicado en la Avenida Vitacura de Santiago de Chile, donde también se aloja El Litoral.
El Litoral acompaña a la franquicia de la región en una nueva fecha como visitante. El partido, el sábado a las 15.
Pasadas las 9 de la noche, Capibaras XV arribó al Hotel Director, ubicado en la Avenida Vitacura de Santiago de Chile, donde también se aloja El Litoral.
La llegada estaba prevista un rato antes pero algunas demoras (nada grave), generaron que el plantel conducido por Nicolás Galatro legase un poco más tarde de lo previsto.
Hugo Peralta, uno de los kinesiólogos del equipo, fue el primero en bajar. A él le siguieron “los Nicolás” (Galatro y Vergallo) y el “Chinchu” Bustos. Al mismo tiempo, y por la puerta del medio, fue el descenso de los jugadores, con el paranaense Franco Rossetto entre los que comandaron ese grupo.
Como ocurre habitualmente, y adentro de la cancha, todos juntos, en equipo, se dispusieron a bajar su equipaje y también “dar una mano” para todas las cosas de uso común.
El tercera línea de Tilcara de Paraná, Franco Benítez, fue el encargado de “custodiar” a Capibardito para el descenso del colectivo.
Por su parte, uno de los últimos en bajar y que tuvo la amabilidad de frenarse un rato a dialogar con El Litoral fue Ignacio Dogliani.
El “Colo” (ya es repetitivo), pero viene siendo el mejor jugador de Capibaras: destrabando y definiendo partidos, tal como ocurrió el último fin de semana en Paraguay, en el debut ante Peñarol, o incluso en la derrota ante Pampas, siendo el autor de los 20 tanto de su equipo.
“Sí, fue un viaje cansador, pero ya estamos acá y enfocados en el difícil partido que tenemos el sábado”, arrancó diciendo Dogliani.
En todo momento, y más aún en un viaje, la relación entre los chicos el clave, algo que el polifuncional back del Jockey rosarino destaca. “Tenemos un grupo muy lindo. Nos divertimos en los viajes, la pasamos bien. Tenemos un grupito que se está encargando de hacer canciones de Capibaras, entre los que se destacan ‘Chicho’ Baronio y el ‘Laucha’ Lovell”, agregó sonriendo.
Una vez ingresado todo el plantel, directamente se dirigieron al comedor para cenar y de esa manera luego poder ir a descansar.
Para la jornada del viernes, Capibaras tiene “libre” durante la mañana, donde los chicos pueden salir a caminar un rato, recorrer por la zona.
A las 12 está previsto el almuerzo y un rato antes de las 16, partir rumbo al St. George´s College para realizar el Captain Run, justamente donde será el partido del sábado a las 15 ante Selknam.
Luego de esa última práctica, momento más protocolar: ducha mediante, el plantel se dirigirá a la embajada argentina en Chile, donde serán recibidos el santafesino Jorge Faurie, que ocupa el máximo cargo en ese lugar desde hace más de dos años, casi desde el inicio mismo de la gestión del actual presidente Javier Milei.