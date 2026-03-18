Se viene una fecha con “cruces entre países”

Entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo se llevará a cabo la quinta fecha del Súper Rugby Américas (SRA), la competencia continental que está en constante crecimiento.
La quinta arranca este viernes. El sábado 21, desde las tres de la tarde, Capibaras juega en Chile con El Litoral como testigo.
Entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo se llevará a cabo la quinta fecha del Súper Rugby Américas (SRA), la competencia continental que está en constante crecimiento.
Capibaras XV tendrá su segundo viaje de manera consecutiva, y el tercer compromiso seguido en condición de visitante: jugará en Santiago de Chile ante Selknam.
La franquicia del Litoral llegará a Chile luego de vencer con lo justo (13 a 12) a Yacaré en la ciudad de Luque, Paraguay. Por su parte, Selknam, viene de ser goleado por Dogos en Córdoba.
El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo, a partir de las 15 en el St. George´s College. El árbitro será Esteban Filipanics que, si bien hace su debut en el SRA, dirigió tres partidos en la Superliga Americana de Rugby. Regresa al torneo después de haber vivido en el extranjero unos años. Como asistentes estarán: Cauã Ricardo y Sebastián Toledo.
Viernes 20/03 – 20 hs.: Dogos XV vs. Peñarol Rugby (Damián Schneider)
Sábado 21/03 – 17 hs.: Yacare XV vs. Tarucas (Tomás Bertazza)
Domingo 22/03 – 15 hs.: Cobras vs. Pampas (Nehuén Jauri Rivero)