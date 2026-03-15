Super Rugby Americas

Actitud y templanza, las claves de la victoria de Capibaras

Tras el ajustado triunfo ante Yacaré XV, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia del equipo litoraleño coincidieron en valorar la reacción del equipo en los momentos más difíciles del partido. La franquicia resaltó el espíritu de lucha que permitió dar vuelta el resultado en el tramo final.