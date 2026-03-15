Actitud y templanza, las claves de la victoria de Capibaras
Tras el ajustado triunfo ante Yacaré XV, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia del equipo litoraleño coincidieron en valorar la reacción del equipo en los momentos más difíciles del partido. La franquicia resaltó el espíritu de lucha que permitió dar vuelta el resultado en el tramo final.
Capibaras XV-Yacare | Super Rugby Americas Fecha 4 | Paraguay. Foto: Fernando Nicola
Luego del agónico triunfo frente a Yacaré XV en el marco de una nueva jornada del Super Rugby Americas, el plantel de Capibaras XV coincidió en un punto central: el equipo nunca dejó de creer y encontró recompensa en el tramo final de un partido extremadamente exigente.
El tercera línea Ignacio Gandini reconoció que el desarrollo del encuentro fue complejo desde el inicio. “Fue una batalla durísima. De nuestros errores, Yacaré XV sacó diferencias. Nuestra idea era venir y proponer, pero no se nos dio”, analizó. Sin embargo, el forward destacó el carácter del equipo para mantenerse competitivo a lo largo de los 80 minutos. “Nunca bajamos los brazos. Lo pudimos cerrar con un triunfo”, agregó.
Gandini también subrayó las dificultades que encontró el equipo para vulnerar la defensa rival. “Nos costó muchísimo marcar. Sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil. Nos quedamos con la actitud de ir hacia adelante pese a las adversidades”, expresó, valorando el esfuerzo colectivo más allá de las complicaciones que presentó el juego.
Capibaras XV-Yacare | Super Rugby Americas Fecha 4 | Estadio “Héroes de Curupayty”. Foto: Fernando Nicola
Quien terminó siendo determinante en el desenlace fue el back rosarino Ignacio Dogliani, autor del penal que le dio la victoria a la franquicia litoraleña en los minutos finales. Para el jugador, la clave estuvo en la insistencia del equipo. “Buscamos el partido en todo momento, más allá de que no nos salían las cosas. Eso nos dio resultado. Para nosotros todos los fines de semana son finales y nos gusta ganarlas”, sostuvo.
El entrenador Nicolás Galatro también reconoció que el equipo atravesó momentos difíciles durante el encuentro. “Estábamos un poco apagados. Sentíamos que nos faltaba fuerza para poder cerrar situaciones a favor. Toda la semana hablamos de lo duro que iba a ser venir acá y así lo fue”, explicó.
No obstante, el entrenador valoró especialmente la reacción final del equipo. “Esta reacción fue muy positiva. Pese al sufrimiento nos vamos felices. Sabíamos que se nos iba a dar y que nos iba a quedar una oportunidad, que finalmente resultó a favor del ‘Colo’ Dogliani para darnos el triunfo”, señaló.
Capibaras XV-Yacare | Super Rugby Americas Fecha 4 | Estadio “Héroes de Curupayty”. Foto: Fernando Nicola
Desde la dirigencia, el CEO de la franquicia, Carlos Fertonani, también resaltó la importancia del resultado. “Sufrimos un montón, pero nos quedamos con un encuentro muy valioso. Tres triunfos en cuatro partidos no es poca cosa”, remarcó.
Fertonani destacó además la mentalidad competitiva del plantel. “Este grupo quiere ganar todo y no se conforma con poco. Tiene una convicción enorme”, afirmó, antes de anticipar lo que viene en el calendario. “Ahora será una semana para seguir consolidando el grupo, entrenar a pleno y después pensar en el viaje a Chile”.
El dirigente también se refirió al respaldo que recibe el equipo desde distintos puntos de la región. “Nos sentimos muy agradecidos porque todo el Litoral se identifica con este equipo”, concluyó.