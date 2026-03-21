Jorge Faurie agasajó a Capibaras en la Residencia de la Embajada Argentina

El diplomático santafesino Jorge Faurie, desde enero de 2024 embajador argentino en Chile, recibió este viernes en la Residencia Oficial de la Embajada al plantel completo de Capibaras XV.
Luego del Captain Run, el diplomático santafesino recibió al plantel del Litoral. Un encuentro formal, pero con momentos distendidos, intercambio de obsequios y diálogo sobre el crecimiento del Súper Rugby Américas.
El diplomático santafesino Jorge Faurie, desde enero de 2024 embajador argentino en Chile, recibió este viernes en la Residencia Oficial de la Embajada al plantel completo de Capibaras XV.
El evento protocolar, se produjo luego del Captain Run que los jugadores llevaron a cabo en el St. George’s College.
Si bien está marcado por mucha formalidad, el encuentro tuvo sus momentos de distención. Los chicos y el staff saludaron uno a uno a Fuarie y sus colaboradores ni bien llegaron y fueron agasajados con algunas gaseosas, empanadas de carne y alfajorcitos de maicena.
En todo momento se lo vio a Faurie muy entusiasmado dialogando con distintos grupos que formaban los chicos para conocer detalles de la enorme casona, y también el embajador se informó con ellos un poco más acerca del Súper Rugby Américas y de la franquicia del Litoral.
Jorge Faurie fue el primero en tomar la palabra, agradecer la visita de Capibaras e invitarlos a que se acerquen cada vez que les toque jugar en Chile.
Inmediatamente después, Carlos Fertonani, CEO de la franquicia, retribuyó el agradecimiento al embajador con palabras y obsequios: alfajores santafesinos y dulce de leche.
Por su parte, Nicolás Galatro, el Head Coach que le obsequió a Faurie una de las camisetas de Capibaras (la blanca) firmada por jugadpres y staff. También el capitán, Nacho Gandini, fue el encargado de entregarle una plaqueta, mientras que Maximiliano Bustos y Nicolás Vergallo, le obsequiaron más alfajores a los colaboradores del embajador.
Tras la entrega de obsequios, El Litoral pudo dialogar unos minutos con el santafesino Jorge Faurie
“Estoy muy contento, no solo recibir a la delegación de rugby, sino a una delegación de Santa Fe. Me siento realmente muy orgulloso de que puedan estar acá, en esta casa, que podamos compartir una tarde y esperando que tengan un muy buen partido”, dijo Faurie y agregó “que es muy importante la presencia de esta delegación de Santa Fe jugando al rugby en Santiago de Chile”
El santafesino, también tuvo su momento para recordar las bases de su educación. “Exalumno de la escuela Beleno, del colegio Inmaculada y Universidad Nacional del Litoral. Tuve la suerte de tener una excelentísima educación, provista en parte por el Estado, en parte por una institución privada. Anduve mucho por el mundo, y en estas cuestiones de educación, en Santa Fe no tenemos que envidiarle nada a nadie”.
Nicolás Galatro también estuvo junto a Faurie al momento de hablar con El Litoral. “Para nosotros ser recibidos por el embajador la verdad que es un orgullo. Alguien que, en otro puesto, nos representó de una manera muy buena como argentinos. Así que cuando nos comentaron de venir acá nos entusiasmamos mucho y la verdad que compartir un rato de estos, es espectacular”.
La Residencia Oficial de la Embajada Argentina en Chile es una casona de 6500 metros cuadrados, ubicada en la Avenida Vicuña Mackenna 45 de Santiago de Chile.
Es una mansión de estilo clásico francés, con grandes ventanales, galerías amplias, jardín de invierno y un parque con pileta, palmeras y coníferas.
En su interior, se destacan las antigüedades, platería, lámparas de cristal y un maravilloso mobiliario.
En el año 2002, la Residencia Oficial fue declarada Monumento Histórico.