Jockey de Venado Tuerto "dio la nota" en el inicio del TRL

Este sábado se puso en marcha la edición 26 del Torneo Regional del Litoral. Una competencia que no para de crecer, consolidarse a nivel nacional y que, además, da sorpresas permanentemente.
Venció a su par de Rosario por un punto. También por la mínima, Duendes le ganó a CRAI. Goleó SFRC.
Este sábado se puso en marcha la edición 26 del Torneo Regional del Litoral. Una competencia que no para de crecer, consolidarse a nivel nacional y que, además, da sorpresas permanentemente.
Y en este arranque, lo sorpresivo pasó en Venado Tuerto. El Jockey dee esa coudad logró su primera victoria en el Top Ten, al vencer al actual bicampeón, el Jockey de Rosario ppr 27 a 26, con un contexto negativo desde el arranque ya que jugó con uno menos desde los 3 minutos del primer tiempo.
Salvo uno, en esta primera fecha, todos fueron resultados muy "apretados".
El que mayor diferencia sacó fue Santa Fe Rugby Club que, en Sauce Viejo, goleó a Uni de Rosario por 45 a 20.
Por su parte CRAI, recien llegado de su gira por Sudáfrica, no pudo con Duendes. El máximo campeón del TRL ganó 19 a 18.
En Paraná se jugó el clásico en La Tortuguita entre Rowing y el CAE. Fue victoria para la visita por 30 a 20.
Y en el otro de los partidos de la máxima categoría, Gimnasia y Esgrima de Rosario derrotó en Fisherton a Old Resian por 28 a 25.
La segunda fecha se jugará el 11 de abril, teniendo en cuenta que el sábado que viene comienza el Torneo del Interior, el 4 de abril hay "ventana".
En definitiva, la segunda fecha, tendrá los siguientes encuentros: Jockey (R)-CRAI, GER-SFRC, CAE-Old Resian, Duendes-Rowing y Uni (R)-Jockey (VT).
También arrancó el certamen de ascenso en el Litoral, y dejó resultados más que interesantes.
En el barrio La Esmeralda de la ciudad de Santa Fe, Uni goleó 48 a 14 a Pampas de Rufino.
Partido parejo, apretado en Rafaela donde CRAR cayó ante Logaritmo 14 a 5.
El otro equipo de la Unión Santafesina de Rugby que jugó, fue La Salle. Los de Cabaña Leiva perdieron 44 a 16 ante Caranchos.
Provincial le ganó de manera clara a Gimnasia de Pergamino: 32 a 5; mientras que en Paraná, Tilcara goleó 34 a 0 a San Nicolás Rugby
Por las inclemencias del tiempo, se postergó Alma Juniors – Cha Roga
Fecha 2 (11/04): Tilcara-Alma Jrs., Cha Roga-Caranchos, La Salle-Uni (SF), Pampas-Provincial, Gimnasia-CRAR y San Nicolás Rugby-Logaritmo.