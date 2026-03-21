Capibaras cruzó Los Andes, pero no a Selknam

Por la quinta fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XVcayó en su visita a Chile por 27 a 17 ante Selknam. Si bien empezó de buena forma, otra vez el equipo del Litoral "regaló" demasiado en la primera etapa. Y, sin ánimo de poner excusas, enfrente tuvo un rival que tiene a la mayoría de sus jugadores en el seleccionado nacional, Los Cóndores. Por ende, no perdonan.Y así lo demostraron.
Más allá de los errores propios, vale destacar que Capibaras siempre estuvo en partido. Que se mantuvo el buen nivel en el line y se mejoró en el complemento en el scrum.
Primer Tiempo
Capibaras empezó de la mejor manera el partido. Tras recibir la salida de mitad de cancha (gran captura de Nacho Gandini), el control de la pelota fue clave. Así fue que Gino Dicapua puso en ventaja a su equipo de manera temprana. Luego de eso empezó a dominar las acciones, basado en sus forwards, Selknam, el equipo local.
Justamente, a través del trabajo de sus delanteros fue que la franquicia chilena llegó al ingoal, después de varios pick & go seguidos. Conversion seguida, Selknam pasó a ganar el partido. Bautista Estellés estuvo muy cerca de marcar, luego de cortar por el centro de la cancha a pura potencia y velocidad.
Minutos después, otra vez Capibaras estuvo cerca de anotar. Ahora, a través del line y el maul, pero terminaron siendo detenidos con lo justo. Selknam, mientras tanto, sacaba ventaja en el scrum. Ahi se hacía fuerte y generaba infracciones que los acercaban a la zona de peligro litoraleña.
Justamente desde un scrum que giro para el lado que deseaba el equipo local, llegó un nuevo try. Sobró el 10, Fernández y facturó. Era el momento de Selknam. Porque inmediatamente después, un nuevo try. Ahora, con juego más desplegado y Saab apoyando en una de las puntas. Antes del cierre de la primera etapa, llegó el descuento para Capibaras c9b un penal del Dogliani.
Pero el sabor era amargo, más allá de la derrota. Dos amarillas (Dipierri y Dicapua) que hacían todo cuesta arriba para el complemento.
Segundo tiempo
Comenzaron de buena manera los segundos 40 minutos Capibaras: dos penales seguidos del Colo Dogliani para mantener en partido a su equipo. Pero otra vez reaccionó rápido Selknam con un nuevo try luego de varias fases.
Tras el parate para tomar agua e incluso minutos antes, el partido entró en una meseta. Mucha defensa, de un lado y del otro, el trámite pasaba entre las 22 de cada equipo, los minutos pasaban y eso favorecía al equipo local.
A diez minutos del final, un tackle alto a Baronio le ocasionó una amarilla a Selknam.
Momentos después, el propio Baronio convirtió un penal que achicó el tanteado a siete.
Pero no alcanzó. Selknam volvió a marcar de a tres y elevó la diferencia a diez con la que terminó el partido.
Borrón y cuenta nueva. Se viene Dogos, otra vez de visitante y después, locales de Tarucas.
A Capibaras le faltó muy poco para darlo vuelta. Foto: Fernando Nicola
Síntesis
Capibaras XV: 1- Diego Correa (Palillo), 2- Manuel Cuneo (Lis) y 3- Lisandro Dipierri (Orsetti) 4- Franco Benítez (Grenón) y 5- Lucas Bur (Benavides); 6- Ignacio Gandini (c), 7- Jerónimo Gómez Vara y 8- Basilio Cañas; 9- Alejo Sugasti (Lovell) e 10- Ignacio Dogliani (Baronio); 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bautista Estellés (Heit), 14- Gino Dicapua y 15- Francisco Lluch.
Tantos de Capibaras: un try de Dicapua, tres penales de Dogliani y uno de Baronio.