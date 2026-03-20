Expectativas renovadas para el inicio de una nueva edición del Torneo Regional del Litoral

Este sábado comienza una nueva edición del Torneo Regional del Litoral, la competencia de rugby más importante del interior del país que, en este 2026, se disputará por vigésimo sexta vez. Vale recordar que, por la pandemia, en 2020 no hubo actividad.
Este año, cambia el formato y la distribución de equipos. El certamen principal, suma un equipo, ahora será “Top Ten”; en la Segunda categoría, habrá doce clubes; y ya no estará
Primera
De los equipos pertenecientes a la Unión Santafesina de Rugby, hay dos que estuvieron presentes en todas las temporadas del TRL en Primera: Snata Fe Rugby Club y CRAI.
Por el lado del equipo de Sauce Viejo, tendrá su estreno ante Universitario de Rosario, uno que “vuelve” a Primera. El árbitro de ese partido será Juan Moyano.
Ignacio Carballo asumió este año como Head Coach del “Santa” (ya era asistente), y comentó en la previa: “Estamos contentos con la pretemporada, salió todo como esperábamos con la cantidad de jugadores muy satisfechos con ellos y su predisposición para el trabajo.”
Además, el “Colo” habló acerca de lo que viene y cómo lo plantean: “Queremos ser competitivos en todos los objetivos que afrontemos tanto en Primera como en el resto de los equipos, que encaremos todo seriamente para que nos vaya bien y sobre todo, mejorar dándole las herramientas a los chicos para que hagan el mejor papel posible”.
El clásico rival de los de Sauce Viejo, son “los de la Autopista”: CRAI, que está recién llegado, luego de hacer las últimas dos semanas de pretemporada con una excelente gira deportiva en Sudáfrica que incluyó a más de 100 jugadores.
Los Gitanos también están con nuevo Head Coach: Carlos Mattozo ocupa ahora el lugar que en 2025 estuvo a cargo de Juan Manuel Fernández.
CRAI arribó a Santa Fe el último miércoles, así que con la gira encima, entrenamientos el jueves y prácticamente, a la cancha.
“Respecto a la gira, un saldo recontra positivo. Una experiencia muy enriquecedora en lo social y deportivo, con convivencia 24/7, organizar grupos de trabajo para poder llevar a cabo todas las actividades. En fin, una logística que pudimos organizar muy bien para el trabajo y el día a día”, reflexionó Mattozo.
“En lo estrictamente deportivo nos pudimos organizar también. Tuvimos unos 8 o 9 entrenamientos, algún que otro Captain Run. Siempre practicamos de mañana con sesión de gimnasio y rugby en cancha”.
En relación al TRL que se avecina, el ex primera línea de CRAI dijo: “Tenemos las mejores expectativas, estamos trabajando con el staff nuevo en bajar un esquema, un sistema de juego que no difiere demasiado de lo que se estaba haciendo. Con entrenamientos donde vamos de menos a más, desgranando los distintos movimientos y las estructuras que queremos que se manejen en cancha para llegar de la mejor manera posible”.
“Los chicos están respondiendo muy bien. El objetivo es tratar de estar lo más arriba posible. El CRAI hace dos años, llegó a la final. El material, los jugadores están. Solo hay que ajustar ciertas cosas”, concluyó el entrenador.
De entrada, CRAI tendrá un estreno exigente: en la Autopista, será local de Duendes, siempre protagonista. El árbitro, será el santafesino Facundo Gorla.
Cargada agenda en Santa Fe y la región.
El resto del Top Ten
Uno de los partidos más atractivos de la fecha (sino el más), será el clásico de Paraná: en La Tortuguita, Rowing recibe al Club Atlético Estudiantes, desde las 17 (único partido que se juega a esa hora porque va por TV, el resto a las 16) con el arbitraje de Joaquín Zapata.
Además, Old Resian – GER (Carlos Poggi), y en Venado Tuerto, Jockey recibe a su par de Rosario (Juani Vega).
Segunda División
El ascenso, desde este año, tendrá un solo nivel: una Segunda División con más equipos y se “eliminó” la Tercera categoría, relegando a varios equipos a la zona Desarrollo.
Universitario, La Salle, Cha Roga, CRAR y Alma Juniors serán los representantes de la Unión Santafesina de Rugby.
Solo Tilcara de Entre Ríos; y Caranchos, Provincial, Logaritmo, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino y San Nicolás Rugby, pertenecientes a la unión rosarina.
Universitario tendrá su debut ante Pampas de Rufino con Leo Del Río como réferi. En la previa, Mauro Aranda, uno de los que conforma la dupla de Head Coach con Matías Fernández, le comentó a El Litoral: “La semana pasada terminamos el proceso de pretemporada. Muy intenso, que arrancamos el 19 de enero con la presentación de lo que queríamos para este año: un staff muy muy grande, interdisciplinario, con kinesiólogos, nutricionistas, coaching deportivos, manager, cocineros. Aproximadamente, un plantel de unas 30 personas que está 100% abocada al trabajo para darle a los chicos las herramientas necesarias para que ellos puedan focalizar el desarrollo de su de su crecimiento dentro del plantel superior”.
Arranca una nueva temporada del rugby regional.
“Nuestro objetivo en este año es estar dentro de los primeros cuatro, subiendo un poquito el escalón del año pasado en el que la primera terminó quinto, e intentar ser protagonista con los tres equipos. El segundo objetivo es proyectar dentro de este proceso una buena cantidad de jugadores e ir trabajando para el desarrollo de un cuarto equipo”, explicó Aranda.
“En cuanto al sistema de juego, queremos seguir trabajando lo que se hizo en estos dos años, pero también plantear un juego más voluminoso, un juego donde la pelota esté viva permanentemente, asumiendo riesgos, trabajando cosas más simples”, concluyó el entrenador “Cuervo”.
Por su parte, La Salle, visita a Caranchos (Lucas Palacios). Lisandro Mateo, es uno de los entrenadores del conjunto de Cabaña Leiva, y también dialogó con El litoral.
“La verdad que estamos con mucha ansiedad por arrancar a jugar ya el torneo, fueron meses de preparación técnica, física y mental. Sabemos que será un torneo muy duro y que todos apuntan a lo más alto. Tenemos el objetivo claro, mejorar partido a partido y quedar lo más alto posible en el torneo”
“El desafío más difícil”, continuó Mateo, “es mantener los tres equipos firmes durante todo el año y con una alta competencia interna, considerando la cantidad de partidos y la intensidad del TRL y la Copa Santa Fe que jugamos en simultáneo. Todo este trabajo y lo que pretendemos, demandó aumentar el número de colaboradores y staff, algo muy positivo para el club en general”.
En Esperanza, se medirán en esta primera fecha Alma Juniors y Cha Roga (Ezequiel Adrover será el árbitro).
Los otros tres partidos: CRaR – Logaritmo (Fabián Prats); Provincial – GEP (Carlos Perrone); y Tilcara – San Nicolás Rugby (Gastón Britos).