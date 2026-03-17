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Pucará Rugby Club impuso su localía en un fin de semana a puro festejo

El conjunto de Reconquista redondeó una doble jornada perfecta en partidos amistosos. El Plantel Superior superó con autoridad a Chaco Rugby, mientras que los Juveniles M16 vencieron en un ajustado duelo a San Patricio de Corrientes.

Pucará Rugby Club se quedó con la victoria en los dos amistososPucará Rugby Club se quedó con la victoria en los dos amistosos
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El predio ubicado en la intersección de Ireneo Faccioli y Ruta 11, pulmón deportivo de Pucará Rugby Club, fue el escenario de un fin de semana de alta intensidad competitiva. Con vistas a los desafíos oficiales del 2026, el club local recibió a delegaciones vecinas para medir fuerzas en compromisos que dejaron un saldo sumamente positivo para los "Caciques".

Un Plantel Superior imparable

El plato fuerte de la jornada dominical tuvo lugar el 15 de marzo, cuando el Plantel Superior de Pucará se midió ante Chaco Rugby Club. En un encuentro donde la supremacía física y la fluidez en el juego de manos fueron las claves, el local no dio opciones a la visita.

Con un contundente 39 a 5, Pucará demostró que el trabajo de pretemporada está dando sus frutos, exhibiendo una defensa sólida y una efectividad notable en la zona de definición. Este triunfo sirve como un espaldarazo anímico importante para el grupo, consolidando el funcionamiento colectivo de cara a los próximos torneos regionales.

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La actividad había comenzado el sábado 14 con el duelo de la categoría Juveniles M16. En un partido mucho más cerrado y disputado en el contacto, los chicos de Pucará supieron sufrir y golpear en los momentos justos ante San Patricio de Corrientes.

El marcador final de 17 a 10 reflejó la paridad entre ambos equipos, pero destacó la disciplina táctica de los juveniles locales para mantener la ventaja ante uno de los clubes con más historia de la vecina provincia.

Rugby y pertenencia

Ambos encuentros se desarrollaron bajo un excelente marco de público en las instalaciones situadas detrás del Instituto Reconquista N° 8113.

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Más allá de los resultados numéricos, la dirigencia y el cuerpo técnico destacaron la importancia de estos cruces interprovinciales para elevar el nivel de competitividad de la institución y fortalecer los vínculos con clubes de la región.

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