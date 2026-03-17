Sosa destacó el consenso en la nueva Ley de Municipios y Comunas

Tras un extenso proceso de debate y análisis legislativo, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de Ley de Municipios y Comunas, una iniciativa considerada clave para la actualización del régimen institucional de los gobiernos locales.
Sosa: “La nueva Ley de Municipios y Comunas es fruto del consenso”.
El senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, destacó que el texto aprobado es el resultado de un trabajo sostenido entre oficialismo y oposición, que permitió arribar a acuerdos en torno a una normativa de gran relevancia para el funcionamiento del sistema democrático en la provincia.
Aportes para fortalecer la autonomía local
Durante el tratamiento del proyecto, el legislador remarcó el rol del bloque opositor en la incorporación de aportes orientados a garantizar y preservar la autonomía municipal.
En ese sentido, explicó que la iniciativa establece principios generales que buscan fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para legislar, administrar y dirigir su propia gestión.
Sosa: “La nueva Ley de Municipios y Comunas es fruto del consenso”.
Según Sosa, estos lineamientos apuntan a consolidar un modelo de descentralización que otorgue mayores herramientas a municipios y comunas, en sintonía con las transformaciones institucionales que demanda el contexto actual.
Coincidencias en temas estratégicos
El senador también subrayó que, más allá de las diferencias políticas, el debate permitió alcanzar consensos en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo local. Entre ellas, mencionó la transferencia de competencias provinciales, la prestación de servicios públicos, la planificación territorial y el impulso al desarrollo productivo.
A estos ejes se suman cuestiones vinculadas a la defensa de usuarios y consumidores, la educación, el derecho a la ciudad, la preservación del patrimonio cultural y las políticas de seguridad y convivencia ciudadana.
“El trabajo legislativo incluyó reuniones, jornadas de intercambio y consultas que permitieron construir acuerdos sólidos”, señaló Sosa, al destacar la amplitud del proceso de discusión.
Un paso clave hacia la sanción definitiva
La media sanción en el Senado representa, según el legislador, un avance significativo en la adecuación del marco normativo a los lineamientos de la nueva Constitución provincial.
En ese contexto, Sosa valoró la “madurez política” de los distintos espacios y el trabajo articulado que hizo posible avanzar en una ley que calificó como “fundamental” para el fortalecimiento de los gobiernos locales y de la institucionalidad democrática.
Ahora, el proyecto continuará su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate mantenga el mismo nivel de consenso alcanzado hasta el momento, con el objetivo de lograr una sanción definitiva que marque un antes y un después en la organización y funcionamiento de municipios y comunas en Santa Fe.