Motores, historia y pasión

Multitudinario encuentro de autos clásicos convirtió a Nuevo Torino en epicentro regional

Con una masiva convocatoria, la localidad fue sede ayer domingo de una muestra que reunió joyas del automovilismo, desde modelos restaurados hasta potentes Hot Rods. El evento, que tuvo lugar en el sector sudeste de la plaza camping, se consolidó como un referente regional para los apasionados del mundo motor.