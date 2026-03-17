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Multitudinario encuentro de autos clásicos convirtió a Nuevo Torino en epicentro regional

Con una masiva convocatoria, la localidad fue sede ayer domingo de una muestra que reunió joyas del automovilismo, desde modelos restaurados hasta potentes Hot Rods. El evento, que tuvo lugar en el sector sudeste de la plaza camping, se consolidó como un referente regional para los apasionados del mundo motor.

Entre clásicos y hot rod, Nuevo Torino vivió una fiesta sobre ruedasEntre clásicos y hot rod, Nuevo Torino vivió una fiesta sobre ruedas
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La localidad de Nuevo Torino se convirtió este domingo 15 de marzo en el epicentro de la cultura fierrera regional con la realización del 2° Encuentro de Vehículos Antiguos, Clásicos, Hot Rod y Rat Rod.

Desde las 9:30 de la mañana, el sector sudeste de la plaza camping comenzó a poblarse con unidades de diversas épocas, atrayendo a una multitud de aficionados y familias que se acercaron para disfrutar de una propuesta diferente.

El evento cumplió con creces su objetivo de convocar a propietarios y fanáticos, transformándose en una verdadera jornada de intercambio.

En el predio se pudieron observar desde automóviles antiguos meticulosamente conservados hasta modelos clásicos restaurados con piezas originales. Sin embargo, las miradas curiosas se detuvieron especialmente en los estilos Hot Rod y Rat Rod, categorías muy valoradas por su estética agresiva y la creatividad volcada en sus modificaciones.

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Este tipo de actividades permitió que coleccionistas y restauradores no solo exhibieran sus vehículos, sino que también compartieran experiencias, trucos de mecánica y anécdotas de ruta con otros apasionados, reforzando los lazos de esta comunidad.

Actividades y color local

La jornada se puso en marcha con la recepción de los participantes, quienes fueron agasajados con un desayuno de bienvenida para choferes y acompañantes, un gesto que marcó el tono hospitalario de la organización.

Más allá de la exhibición estática, el predio contó con una dinámica propuesta recreativa. El servicio de cantina trabajó a pleno durante todo el día, y el público participó activamente de los juegos y sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Entre clásicos y hot rod, Nuevo Torino vivió una fiesta sobre ruedasEntre clásicos y hot rod, Nuevo Torino vivió una fiesta sobre ruedas

El entorno del camping ofreció el marco ideal para que el evento se viviera como un encuentro familiar, donde vecinos de Nuevo Torino y visitantes de localidades aledañas compartieron un domingo a puro sol y diseño automotriz.

Trabajo conjunto y respaldo institucional

El éxito logística del encuentro fue resultado del trabajo coordinado entre CAMV y SPR MV, quienes contaron con el apoyo fundamental de la Comuna de Nuevo Torino y el cuerpo de Defensa Civil local para garantizar la seguridad y el orden en el ingreso de los vehículos.

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Asimismo, la iniciativa destacó por su carácter regional, contando con el apoyo de la Municipalidad de Monte Vera, lo que demuestra el crecimiento y la relevancia que este encuentro está adquiriendo en el centro santafesino.

El 2° Encuentro de Vehículos Antiguos, Clásicos, Hot Rod y Rat Rod cerró sus puertas dejando un balance sumamente positivo.

Entre clásicos y hot rod, Nuevo Torino vivió una fiesta sobre ruedasEntre clásicos y hot rod, Nuevo Torino vivió una fiesta sobre ruedas

Para los amantes del diseño y la historia sobre ruedas, la jornada fue una oportunidad única de ver en acción máquinas que marcaron distintas épocas y que hoy, gracias al esfuerzo de sus dueños, siguen vigentes en las rutas de la provincia.

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