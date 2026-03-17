Nuevo rumbo en la seguridad

San Jerónimo Norte busca consolidarse como eje operativo regional, con la incorporación del Comando Radioeléctrico

Con respaldo legislativo, tras el pedido del senador Rubén Pirola, la tercera ciudad del departamento Las Colonias, impulsa la creación de un Comando Radioeléctrico para fortalecer la prevención y centralizar la respuesta policial en seis localidades de la región.