San Jerónimo Norte busca consolidarse como eje operativo regional, con la incorporación del Comando Radioeléctrico

La ciudad de San Jerónimo Norte se encamina a protagonizar un cambio estructural en materia de seguridad pública.
Con respaldo legislativo, tras el pedido del senador Rubén Pirola, la tercera ciudad del departamento Las Colonias, impulsa la creación de un Comando Radioeléctrico para fortalecer la prevención y centralizar la respuesta policial en seis localidades de la región.
La ciudad de San Jerónimo Norte se encamina a protagonizar un cambio estructural en materia de seguridad pública.
A partir de una iniciativa impulsada por la intendente Paola Devesa Ronchino, y con respaldo político en la Legislatura, avanza el proyecto para la creación de la “Sección Comando Radioeléctrico”, una unidad clave para modernizar la respuesta policial en la región.
El pedido fue formalizado mediante un Proyecto de Comunicación presentado en la Cámara de Senadores por el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, lo que le otorga volumen institucional a una demanda que surge tanto del Ejecutivo local como de la comunidad.
La propuesta se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el centro-oeste del departamento Las Colonias, donde las limitaciones operativas actuales condicionan la capacidad de prevención y respuesta de las fuerzas policiales.
El informe elevado por la intendencia describe un escenario complejo. Pese a su relevancia demográfica y productiva, San Jerónimo Norte cuenta con una estructura policial que no logra acompañar la dinámica de la ciudad.
La Comisaría 3ª dispone actualmente de un único móvil de patrullaje, que debe atender simultáneamente tareas de prevención y requerimientos judiciales. Esta situación reduce significativamente la presencia policial efectiva en la vía pública.
A ello se suma la problemática del alojamiento de detenidos. Con una dotación mínima de entre dos y tres efectivos por turno, la dependencia no puede quedar sin custodia, lo que limita aún más la posibilidad de desplegar operativos de patrullaje activo.
Desde el municipio advierten que este esquema genera un “cuello de botella operativo” que impacta directamente en la seguridad cotidiana de los vecinos y en la capacidad de disuasión del delito.
La creación del Comando Radioeléctrico apunta a revertir estas limitaciones mediante una reorganización funcional de los recursos policiales. La nueva unidad permitiría separar las tareas administrativas y de custodia de detenidos de la labor operativa, asignando personal exclusivamente al patrullaje preventivo.
Pero el alcance del proyecto va más allá de la ciudad. Por su ubicación estratégica, San Jerónimo Norte podría convertirse en un centro de operaciones para una amplia zona que incluye a Franck, Las Tunas, Santa María Norte, San Jerónimo del Sauce y Sa Pereira.
En ese sentido, la iniciativa busca consolidar un esquema de respuesta rápida en corredores clave para la producción santafesina, como la Autovía 19 y las Rutas Provinciales 50s y 67s, donde el flujo de transporte y actividad económica exige mayores niveles de control y vigilancia.
El proyecto también refleja una estrategia activa del gobierno local en materia de seguridad. La intendente Devesa Ronchino remarcó que el municipio viene realizando inversiones concretas, como la adecuación de un nuevo edificio para el funcionamiento de la dependencia policial, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y atención.
Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que la infraestructura por sí sola no resuelve el problema de fondo, y que la creación del Comando Radioeléctrico es una pieza indispensable para lograr un sistema más eficiente.
En ese marco, el acompañamiento del senador Pirola resulta clave para canalizar la iniciativa en el ámbito provincial y acelerar su evaluación por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Además, el proyecto se apoya en antecedentes recientes dentro de la provincia, como la implementación de unidades similares en otras localidades durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y se alinea con programas de policiamiento focalizado que promueven una mayor presencia territorial.
“La inversión en prevención es la decisión más efectiva que puede tomar el Estado”, sostienen desde el municipio, convencidos de que la articulación entre gobierno local y provincial será determinante para concretar una medida que podría marcar un antes y un después en la seguridad del departamento Las Colonias.