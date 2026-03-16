El gobernador del Distrito O2 de Leones visitó San Jerónimo Norte y destacó el trabajo solidario del club local
El gobernador del Distrito O2 “Argentina” de Lions Clubs International, Alfredo López Torres, visitó la localidad de San Jerónimo Norte acompañado por su esposa, en una jornada que incluyó recorridas por obras comunitarias, encuentros con instituciones locales y actividades solidarias impulsadas por el Club de Leones local.
Visita Oficial del León Gobernador del Distrito O2 “Argentina”
En el marco de su visita oficial, el gobernador del Distrito O2 “Argentina” de Lions Clubs International, Alfredo López Torres, junto a su esposa, realizó una serie de actividades en la localidad de San Jerónimo Norte, donde fue recibido por integrantes del Club de Leones local, representantes de instituciones de la comunidad y autoridades municipales.
El encuentro inicial tuvo lugar frente a la sede del Club de Leones, donde miembros de la institución, junto a integrantes de la Peña Flaco Schiavi y la intendente municipal, compartieron una breve presentación sobre el trabajo articulado que distintas organizaciones sociales desarrollan en la localidad.
Lions Internacional: el gobernador distrital recorrió obras y proyectos solidarios en San Jerónimo Norte
Durante esa instancia se destacó especialmente el proyecto “Corazones Solidarios”, una iniciativa que promueve el reciclaje de tapitas plásticas como forma de contribuir al cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, fortalecer la cooperación entre instituciones de la comunidad.
El programa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Jerónimo Norte.
Acciones solidarias y compromiso social
La agenda continuó en la sede de la Asociación Civil Crecer, donde se realizó la entrega de alimentos —leche en polvo, azúcar y cacao— destinados a programas comunitarios.
Esta actividad forma parte de las obras de servicio que el movimiento Lions impulsa en el marco de su programa global orientado a mitigar el hambre y promover la seguridad alimentaria.
Posteriormente, la comitiva visitó el predio del Centro de Día Enredes, una institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. Allí se destacó el apoyo brindado por el Club de Leones de San Jerónimo Norte, que ha contribuido al desarrollo de una parte significativa de la obra edilicia.
Lions Internacional: el gobernador distrital recorrió obras y proyectos solidarios en San Jerónimo Norte
Según se informó durante la visita, la institución continuará trabajando en la elaboración de un proyecto para gestionar una subvención de la Fundación Lions Clubs International (LCIF), con el objetivo de colaborar en la finalización de este espacio comunitario.
Obras emblemáticas del Club de Leones
Durante la jornada también se recorrieron dos intervenciones urbanas impulsadas por el Club de Leones local. La primera fue el conjunto de tres pilares ubicados en el acceso provincial por la Ruta 50S, una obra simbólica que identifica a la ciudad y refleja la presencia de la institución en la comunidad.
Luego se visitó la Plaza de Leones, donde los representantes del club compartieron detalles sobre las distintas mejoras y proyectos desarrollados en ese espacio público.
La agenda concluyó con una conferencia de prensa con medios locales y una reunión de trabajo con los integrantes del club. En ese marco, el gobernador distrital ofreció una disertación dirigida a los Leones presentes, en la que abordó los lineamientos de trabajo del distrito y la importancia de fortalecer las acciones solidarias en las comunidades.
La visita se inscribió dentro del programa de recorridas institucionales que las autoridades distritales realizan periódicamente para acompañar la labor de los clubes locales, evaluar proyectos en marcha y promover nuevas iniciativas de servicio comunitario.