Departamento Las Colonias

El gobernador del Distrito O2 de Leones visitó San Jerónimo Norte y destacó el trabajo solidario del club local

El gobernador del Distrito O2 “Argentina” de Lions Clubs International, Alfredo López Torres, visitó la localidad de San Jerónimo Norte acompañado por su esposa, en una jornada que incluyó recorridas por obras comunitarias, encuentros con instituciones locales y actividades solidarias impulsadas por el Club de Leones local.