En todo el distrito

San Jerónimo Norte: municipio y UNL avanzan en una alianza estratégica para potenciar el desarrollo rural

La Municipalidad de San Jerónimo Norte recibió a docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para coordinar un programa de intervención territorial. Estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica trabajarán junto a los equipos locales en proyectos que conectan la formación universitaria con las necesidades reales del área rural.