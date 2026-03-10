San Jerónimo Norte: municipio y UNL avanzan en una alianza estratégica para potenciar el desarrollo rural

En una clara apuesta por la profesionalización y el desarrollo local, la Municipalidad de San Jerónimo Norte formalizó una nueva instancia de articulación con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL.
La Municipalidad de San Jerónimo Norte recibió a docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para coordinar un programa de intervención territorial. Estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica trabajarán junto a los equipos locales en proyectos que conectan la formación universitaria con las necesidades reales del área rural.
En una clara apuesta por la profesionalización y el desarrollo local, la Municipalidad de San Jerónimo Norte formalizó una nueva instancia de articulación con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL.
El encuentro tuvo como objetivo sentar las bases de un vínculo de trabajo que se extenderá durante todo el período lectivo 2026.
La reunión contó con la presencia de las docentes Susana Grosso y Silvia Lauxmann, referentes de la prestigiosa casa de estudios, quienes fueron recibidas por un equipo multidisciplinario local encabezado por la Intendenta Municipal.
También formaron parte del cónclave la Coordinadora de Educación, el Coordinador de Servicios de Zona Rural y Control, el Encargado General del área rural y la responsable de articulación institucional con la UNL.
El eje central de este convenio es que estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Agronómica realicen sus prácticas y proyectos de intervención directamente en San Jerónimo Norte. Esta metodología de “doble vía” permite que:
Los estudiantes apliquen sus conocimientos en escenarios reales, enfrentando los desafíos productivos y ambientales de la zona.
La ciudad se beneficie con diagnósticos técnicos actualizados, nuevas perspectivas sobre la gestión del suelo y propuestas innovadoras para el sector agropecuario.
“Buscamos generar un vínculo sostenido que no quede solo en los papeles, sino que se traduzca en mejoras concretas para nuestra producción y el cuidado de nuestro entorno rural”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.
Esta alianza estratégica no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de estado local que busca acortar la brecha entre la academia y el mundo del trabajo.
Al integrar a futuros profesionales en la dinámica municipal, San Jerónimo Norte se posiciona como un polo de innovación y desarrollo, priorizando la tecnificación del sector rural, motor fundamental de la economía regional.