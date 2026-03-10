#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En todo el distrito

San Jerónimo Norte: municipio y UNL avanzan en una alianza estratégica para potenciar el desarrollo rural

La Municipalidad de San Jerónimo Norte recibió a docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para coordinar un programa de intervención territorial. Estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica trabajarán junto a los equipos locales en proyectos que conectan la formación universitaria con las necesidades reales del área rural.

“Buscamos generar un vínculo sostenido que no quede solo en los papeles, sino que se traduzca en mejoras concretas para nuestra producción y el cuidado de nuestro entorno rural”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.“Buscamos generar un vínculo sostenido que no quede solo en los papeles, sino que se traduzca en mejoras concretas para nuestra producción y el cuidado de nuestro entorno rural”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.
Seguinos en
Por: 

En una clara apuesta por la profesionalización y el desarrollo local, la Municipalidad de San Jerónimo Norte formalizó una nueva instancia de articulación con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL.

Mirá tambiénConcientización vial: comenzó en Pilar el programa "Un abrazo salva vidas"

El encuentro tuvo como objetivo sentar las bases de un vínculo de trabajo que se extenderá durante todo el período lectivo 2026.

La reunión contó con la presencia de las docentes Susana Grosso y Silvia Lauxmann, referentes de la prestigiosa casa de estudios, quienes fueron recibidas por un equipo multidisciplinario local encabezado por la Intendenta Municipal.

Mirá también¿Qué trabajos hay que hacer en el espacio verde cuando llega el otoño?

También formaron parte del cónclave la Coordinadora de Educación, el Coordinador de Servicios de Zona Rural y Control, el Encargado General del área rural y la responsable de articulación institucional con la UNL.

Proyectos con impacto real

El eje central de este convenio es que estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Agronómica realicen sus prácticas y proyectos de intervención directamente en San Jerónimo Norte. Esta metodología de “doble vía” permite que:

Los estudiantes apliquen sus conocimientos en escenarios reales, enfrentando los desafíos productivos y ambientales de la zona.

“Buscamos generar un vínculo sostenido que no quede solo en los papeles, sino que se traduzca en mejoras concretas para nuestra producción y el cuidado de nuestro entorno rural”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.“Buscamos generar un vínculo sostenido que no quede solo en los papeles, sino que se traduzca en mejoras concretas para nuestra producción y el cuidado de nuestro entorno rural”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.

La ciudad se beneficie con diagnósticos técnicos actualizados, nuevas perspectivas sobre la gestión del suelo y propuestas innovadoras para el sector agropecuario.

“Buscamos generar un vínculo sostenido que no quede solo en los papeles, sino que se traduzca en mejoras concretas para nuestra producción y el cuidado de nuestro entorno rural”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.

Educación, Producción y Desarrollo

Esta alianza estratégica no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de estado local que busca acortar la brecha entre la academia y el mundo del trabajo.

Bienestar animal. Uno de los pilares de un establecimiento que peligra.Estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica trabajarán junto a los equipos locales en proyectos que conectan la formación universitaria con las necesidades reales del área rural.

Al integrar a futuros profesionales en la dinámica municipal, San Jerónimo Norte se posiciona como un polo de innovación y desarrollo, priorizando la tecnificación del sector rural, motor fundamental de la economía regional.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Educación
100 años de la UNL

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro