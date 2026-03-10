Concientización vial: comenzó en Pilar el programa "Un abrazo salva vidas"

La localidad de Pilar inició el programa “Un abrazo salva vidas”, una propuesta orientada a concientizar a la comunidad sobre la importancia del uso adecuado de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en los vehículos.
Con el objetivo de promover una mayor seguridad vial y proteger la vida de los más pequeños, se puso en marcha en Pilar el programa “Un abrazo salva vidas”, una iniciativa de concientización sobre el uso correcto de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en los vehículos.
La iniciativa busca reforzar la seguridad de niños durante los traslados en automóvil, promoviendo prácticas responsables que permitan reducir riesgos y prevenir accidentes viales.
Desde la organización destacaron que el uso correcto de las sillitas infantiles es una herramienta fundamental para proteger la vida de los más pequeños al momento de viajar, ya que estos dispositivos están diseñados para adaptarse a su edad, peso y tamaño, brindando mayor seguridad ante cualquier eventualidad.
A través de este programa se brindará información y asesoramiento a padres y conductores sobre cómo deben utilizarse correctamente los Sistemas de Retención Infantil.
Las recomendaciones incluyen la elección adecuada de la sillita según la edad del niño, su correcta instalación dentro del vehículo y la importancia de que los menores viajen siempre sujetos con los dispositivos de seguridad correspondientes.
La propuesta apunta a generar mayor conciencia en la comunidad sobre la necesidad de adoptar hábitos de conducción responsables y seguros, especialmente cuando se trasladan niños.
Desde la comuna remarcaron que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y que iniciativas como “Un abrazo salva vidas” buscan fortalecer la prevención a través de la educación y la información.
En ese sentido, el programa se presenta como una herramienta clave para fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad en la vía pública, poniendo en primer lugar la protección de los más chicos.
Con esta acción, la comunidad de Pilar reafirma su compromiso con la prevención de accidentes y la promoción de conductas seguras que contribuyan a resguardar la vida de niños y niñas en cada viaje.