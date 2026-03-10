Para proteger a los más chicos

Concientización vial: comenzó en Pilar el programa "Un abrazo salva vidas"

Con el objetivo de promover una mayor seguridad vial y proteger la vida de los más pequeños, se puso en marcha en Pilar el programa “Un abrazo salva vidas”, una iniciativa de concientización sobre el uso correcto de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en los vehículos.