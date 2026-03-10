Actualización

En Santa Fe aumentaron las multas: cuáles son los nuevos costos de las infracciones más comunes

El municipio tiene la potestad de autorizar bimestralmente subas en el valor de la Unidad Fija, base de cálculo para las sanciones dinerarias de contravenciones en el tránsito, la vía pública y las faltas contra la autoridad, entre otras.