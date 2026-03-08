Una extraña y sombría "carie urbana" preocupa a los vecinos de barrio Candioti Norte, en Santa Fe

Está en una esquina de la ciudad de Santa Fe. En su fachada tiene las inscripciones de un partido político nacional cuyo referente fue un sindicalista (ya fallecido) y, en su vereda, el yuyal que no para de crecer. Ventanas grises, el revoque de la fachada descascarada y la parte superior negra, quemada por el sol y la vejez.
Su aspecto tiene algo de sombrío, acaso de cuento de terror. Pero es otra cosa que un inmueble abandonado y deshabitado, o mejor dicho, una "carie urbana". Se encuentra en la intersección de las calles Alberdi y Juan del Campillo, en el barrio Candioti Norte de Santa Fe capital.
La situación del inmueble -su estado de abandono, los yuyos altos, las alimañas que puede haber, incluso la posibilidad de que amigos de lo ajeno lo lleguen a utilizar para su atraques a personas desprevenidas- viene preocupando a los vecinos del barrio.
En rigor, desde la vecinal Candioti Norte se solicitó el cumplimiento de la ordenanza que dispone sanciones dinerarias para el propietario que no mantenga la limpieza y salubridad en su inmueble. Es la N° 7.882 y modificatorias, o Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad.
Una carie urbana en Monseñor Zazpe y San Martín. Crédito: Fernando Nicola
También le pidió al municipio capitalino que actúe subsidiariamente y ejecute la limpieza del lugar. "Desde el gobierno local se comprometieron a hacer a la brevedad", dijeron desde la vecinal. Las denuncias por caries urbanas deben hacerse llamando al 0800-777-5000 municipal.
Está relevado
Las caries urbanas son inmuebles públicos o privados que se encuentren en gran estado de abandono y que generen un impacto negativo. A este tema lo viene siguiendo muy de cerca el concejal Lucas Simoniello y su equipo técnico.
De hecho, elaboraron un mapa interactivo que reporta casi 300 caries y las áreas de vacancia en toda la ciudad capital. Casi el 50% de estos inmuebles abandonados se concentran en el distrito Centro; y más de un 26% en el distrito Este.
En barrios Unión y Trabajo y Jardín Mayoraz hay 53 de caries detectadas; 51 en barrio Centro (Peatonal San Martín); 45 en barrio Sur; 17 caries urbanas y áreas de vacancia en Candioti Sur, y 16 en Candioti Norte (de acuerdo a las Zonas Inmobiliarias, ZI). El inmueble en cuestión está relevado en ese mapa como carie urbana.
La situación
"No es el único inmueble ni la única esquina del barrio que está en esta situación de abandono. Toda vez que un vecino nos informa y nos manda fotos de algún inmueble abandonado, nosotros llamamos al 0800 Municipal y hacemos la denuncia", le dijo a El Litoral Gabriela Fiameni, presidenta de la vecinal Candioti Norte.
En concreto, se solicitó que el desmalezamiento y la limpieza lo realice subsidiariamente la Municipalidad, en caso de incumplimiento por parte del propietario. Esto es: se manda una cuadrilla a desmalezar el lugar, pero luego se le cobra el servicio al titular dominial.
"Desde el municipio nos dijeron que ya se le aplicaron las multas al dueño de esta vivienda y que irá una cuadrilla municipal a limpiar desde afuera, a hacer el desmalezamiento", agregó la presidenta. Aclaró que si bien la situación de las caries urbanas preocupa a los vecinos, no hay en la actualidad inmuebles abandonados en peligro de derrumbe.
"Hace un tiempo había uno en calle Pedro Díaz Colodrero, entre Güemes y Lavalle. Era un edificio en construcción abandonado, con un subsuelo inundado. Lo que se hizo fue cercarlo por fuera y cerrarlo, porque ahí se metía gente, y además era un lugar hasta peligroso", contó Fiameni.
El cabín ferroviario, ejemplo
Cabe recordar que en septiembre de 2024, la vecinal Candioti Norte restauró el cabín ferroviario Nº 5 -en Pedro Díaz Colodrero y Mitre-, que estaba abandonado hace décadas, y constituyó allí su sede institucional, donde realiza sus habituales reuniones, encuentros con feriantes y cursos para los vecinos.
El cabín ferroviario donde funciona la vecinal de Candioti, recuperado. Crédito: Manuel Fabatía
El lugar pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ya que forma parte de los ferrocarriles argentinos. En 2022, la vecinal abrió un expediente en esa agencia nacional donde se le solicitó la cesión del inmueble. Y lo que se le otorgó a la vecinal fue un permiso de uso precario del cabín.
"Estamos en contacto con el concejal Simoniello sobre la problemática de las caries urbanas. Es que nuestra vecinal se formó desde la reparación de una 'carie', como era la garita ferroviaria, que estaba vandalizada. Ponemos al cabín como ejemplo de cómo puede recuperarse un lugar abandonado", enfatizó Fiameni.
El proyecto
El proyecto para formalizar como ordenanza el "plan de lucha" contra las caries urbanas sigue en comisiones del Concejo local. Como contó El Litoral, Simoniello declaró en el recinto: "Los vecinos que viven al lado de esos edificios abandonados, ya están cansados de tener que vivir a la buena de Dios".
"Nadie quiere vivir al lado de un 'nido de ratas'. Todos queremos que nuestra coexistencia con el entorno inmediato sea buena. Que la locación que está al lado de donde vivimos, si está abandonada, se encuentre cercada como corresponde; que no haya intrusiones, y que esté limpio sin que se vuelva un foco infeccioso", declaró.
Y luego se mostró ofuscado. El concejal radical consideró que "la forma más fácil hablar con los vecinos para ver cómo les jode la vida tener un nido de alimañas al lado de su inmueble: cómo les jode la vida que pueda ser un aguantadero de los delincuentes; o que el yuyal crezca sin que nadie nunca lo corte", fustigó.