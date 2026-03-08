Una extraña y sombría "carie urbana" preocupa a los vecinos de barrio Candioti Norte, en Santa Fe

Mirá también

Contra los "nidos de ratas": intiman a 6 propietarios de inmuebles abandonados para que los mantengan

Una carie urbana en Monseñor Zazpe y San Martín. Crédito: Fernando Nicola

Mirá también

En dos décadas, la chance de acceder al "sueño de la casa propia" en la ciudad de Santa Fe cayó 12%

Mirá también

Santa Fe, más "verde" en 2026: cómo es el plan de arbolado que proyectó el municipio para la ciudad

Mirá también

En el Concejo de Santa Fe proponen cambiar el nombre de TGI por ABL: cuáles son los motivos

El cabín ferroviario donde funciona la vecinal de Candioti, recuperado. Crédito: Manuel Fabatía

Mirá también

Con menos de 40 choferes de apps inscriptos, el municipio de Santa Fe ¿retendrá coches ilegales?