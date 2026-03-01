Ciudad capital

En el Concejo de Santa Fe proponen cambiar el nombre de TGI por ABL: cuáles son los motivos

Es un proyecto ingresado recientemente. Afirman que la Tasa General de Inmuebles (TGI) “no expresa de manera directa cuáles son los servicios que financia”, y que el vecino “no sabe con claridad qué tributos paga”. ¿Polémica en puerta?