En el Concejo de Santa Fe proponen cambiar el nombre de TGI por ABL: cuáles son los motivos
Es un proyecto ingresado recientemente. Afirman que la Tasa General de Inmuebles (TGI) “no expresa de manera directa cuáles son los servicios que financia”, y que el vecino “no sabe con claridad qué tributos paga”. ¿Polémica en puerta?
Así es en la actualidad una boleta de la TGI. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
Entre los expedientes con los proyectos ingresados en el Concejo de Santa Fe, aparece uno cuanto menos llamativo, pero que tiene su razón de ser y que, probablemente, dentro del recinto, si llega a ser tratado, genere cierta polémica entre oficialismo y oposición.
El cambio de denominación dispuesto no alteraría la naturaleza jurídica del tributo; la base imponible; el método de cálculo vigente; la zonificación tributaria y coeficientes aplicables; los mecanismos de actualización, topes, descuentos y modalidades de pago, ni las obligaciones y derechos de los contribuyentes.
Toda referencia normativa, administrativa, presupuestaria o documental a la Tasa General de Inmuebles (TGI) “deberá entenderse realizada a la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a partir de la entrada en vigencia de la presente normativa”, propone el proyecto en ciernes.
También está la opción de los contribuyentes de “Mi TGI Digital”. Crédito: Archivo
Además, el Ejecutivo Municipal debería adecuar -si se aprobara y entrara en vigencia esta propuesta legislativa- para el siguiente ejercicio fiscal, las boletas y comprobantes físicos y digitales; los sistemas informáticos y plataformas de pago; la Ordenanza Tributaria e Impositiva Anual, y el material informativo institucional.
Campaña de difusión
La segunda parte de esta iniciativa legislativa insta al municipio capitalino a realizar en toda la ciudad de Santa Fe, durante 90 días, una campaña pública de información y educación tributaria.
Esta campaña deberá incluir “una explicación clara de los servicios que financia el ABL; el detalle simplificado del sistema de cálculo; la información sobre beneficios por pago anual, adhesión digital y cumplimiento, y material gráfico y digital accesible para la ciudadanía”.
Deberá difundirse a través de la web oficial, redes sociales institucionales, boletas de pago y otros canales de comunicación municipal, agrega luego. Y se faculta al Ejecutivo, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, a “dictar las normas reglamentarias necesarias para la implementación progresiva del cambio de denominación”.
“Pedagogía fiscal”
La autora de este proyecto es Jorgelina Mudallel, y el coautor es su par de bloque político (PJ), Jorge Fernández. En los fundamentos del proyecto, los concejales sostienen que la propuesta se enmarca en “la necesidad de fortalecer la transparencia tributaria y la comprensión ciudadana respecto de las tasas y derechos municipales”.
La denominación Tasa General de Inmuebles (TGI) “responde a una estructura normativa de 1984, y no expresa de manera directa cuáles son los servicios que financia. Sin embargo, el tributo sostiene prestaciones esenciales: alumbrado público, barrido, limpieza urbana, recolección de residuos y mantenimiento de infraestructura”.
El proyecto está ingresado. ¿Se tratará en comisiones? Crédito: Archivo Mauricio Garín
En la mayoría de las grandes ciudades de la Argentina esto se denomina Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), puesto que “permite una identificación inmediata del destino de los fondos, sin implicar modificaciones en la estructura técnica del tributo, su base imponible, sistema de zonificación, coeficientes de infraestructura y servicios ni mecanismos de actualización”.
Una denominación clara y directa del tributo “es una herramienta de pedagogía fiscal, contribuye a fortalecer la cultura tributaria, mejorar la relación entre el Estado local y los contribuyentes, y promover mayor transparencia en la gestión pública de cuál es la causa que da origen a esta Tasa, y dónde se destinan los recursos recaudados”, añaden.
Así, el Ejecutivo “estaría contribuyendo a los principios que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda, a saber: principio de transparencia fiscal; de certeza tributaria; de correspondencia tasa–servicio; mejor identificación del hecho imponible y buena administración tributaria”, aducen luego.
"Que la gente sepá qué paga"
El Concejo Municipal tiene la responsabilidad de “impulsar medidas que simplifiquen y hagan más accesible la información tributaria para la ciudadanía, por este motivo solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa”, cierran los concejales justicialistas.
“Lo que buscamos básicamente es que la gente sepa qué paga y pueda controlar mejor los servicios que debe brindar la Municipalidad, es decir, el alumbrado público, barrido y limpieza, que obviamente incluye la recolección domiciliaria de residuos más la infraestructura que se requiere para esto”, le dijo Mudallel a El Litoral.
Además, la denominación TGI “viene de una normativa de hace 42 años, y no expresa de manera directa y fehaciente qué es lo que efectivamente paga el contribuyente santafesino. Es más transparente que se blanquee en el nombre de lo que abona por tributos cada vecino; así, éste va a tener mejor comprensión de las tasas y derechos municipales”, cerró la edila.