De cara a los vecinos

Un proyecto propone que el Concejo de Santa Fe "se mude" a los barrios, con sesiones especiales

Los encuentros en territorio se hicieron en 2010, 2017 y 2018: los concejales sesionaron en escuelas y clubes, con la ciudadanía presente. Piden reactivar estas experiencias en los Distritos La Costa, Noroeste, Norte, Oeste y Suroeste.