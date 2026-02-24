Un proyecto propone que el Concejo de Santa Fe "se mude" a los barrios, con sesiones especiales
Los encuentros en territorio se hicieron en 2010, 2017 y 2018: los concejales sesionaron en escuelas y clubes, con la ciudadanía presente. Piden reactivar estas experiencias en los Distritos La Costa, Noroeste, Norte, Oeste y Suroeste.
“Bienvenidos”. En 2018, el Concejo sesionó en barrio Transporte. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
Hay un proyecto de decreto en comisiones del Concejo de Santa Fe que busca reactivar una práctica en territorio muy valiosa para la ciudadanía de la capital provincial: la iniciativa propone la “realización prioritaria” de sesiones especiales en los Distritos La Costa, Noroeste, Norte, Oeste y Suroeste, “a razón de más de una por distrito”.
El texto legislativo faculta a la Presidencia del Cuerpo (a cargo de Sergio Basile) a fijar fecha, hora y lugar de cada una de las sesiones especiales. Y encomienda a las áreas administrativas la organización logística y la difusión institucional necesaria, “a fin de garantizar la adecuada participación de vecinos, instituciones intermedias y ONGs representativas de cada distrito”.
Ocurre que en términos técnicos, esto está estipulado en el Reglamento Interno (Decreto Nº 977 del 20 de agosto de 2020) del Legislativo de Santa Fe. Es el artículo 30, que establece taxativamente lo siguiente: “El Concejo deberá realizar una sesión especial en cada uno de los distritos de la ciudad en los períodos ordinarios”.
Estas sesiones especiales podrán ser solicitadas por un concejal, por el Ejecutivo Municipal, por un vecino, por asociaciones vecinales y/o entidades representativas del distrito donde se pretende que se realice la sesión especial.
Y los expedientes a tratar en estas sesiones referirán exclusivamente a temas vinculados con el barrio y/o barrios que integren el distrito donde se realicen, “debiendo contar los mismos con despachos de las comisiones que también se constituirán a dichos efectos”. Lo que pide este decreto en ciernes es que se cumpla con este artículo.
Algunos antecedentes
Hubo años en que estas sesiones especiales se realizaron. Luego, con la pandemia y hasta la actualidad, quedó instalada la modalidad de sesión ordinaria transmitida por streaming: cualquier vecino puede seguirla on line.
Pero lo atractivo de las sesiones especiales “de cuerpo presente” es la aproximación con el ciudadano de a pie, que se interesa por los temas tratados, puesto que afectan directamente a su barrio y a su vida en comunidad. Litoral fue testigo y contó, con crónicas legislativas, de varias de estas experiencias.
El 12 de noviembre de 2010, el Concejo realizó una sesión en la Escuela Drago. Hubo una nutrida asistencia de vecinos de los barrios Sargento Cabral, Gral. Alvear y San Roque.
Vecinos autoconvocados, vecinales, clubes y particulares presentaron en total 39 proyectos -casi todas resoluciones, de carácter propositivo-, y de éstos se emitieron 28 despachos. Todos fueron aprobados.
En el Club Pucará, la gente presenció la sesión. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
“Las demandas: limpieza en desagües pluviales -hay anegamientos tras lluvias intensas-, pavimento, iluminación, alumbrado público y desmalezamiento, reductores de velocidad, semáforos”, narraba aquella crónica.
En 1° de diciembre de 2017, tuvo lugar otra sesión en la Escuela N° 869 Julio A. Roca, del barrio Colastiné Norte.
“La nomenclatura de calles que aún no fueron bautizadas, más fumigaciones y castraciones, entubados, zanjeos, remoción de vehículos abandonados, limpieza de minibasurales, una estación de bombeo, ripiados y colocación de geoceldas en varias calles de Colastiné”, algunos de los temas abordados, según la crónica del hecho.
Y la última sesión de la que se tiene registro fue en el Club Pucará, en el corazón de barrio Transporte, un 8 de noviembre de 2018. Era de tarde y hacía mucho, mucho calor. Se presentaron más de 250 proyectos, y fueron aprobados 175. “Cloacas, mejoras en calles, desmalezamiento, desagües y seguridad, lo más demandado”, decía el artículo.
Más allá de lo reglamentario
Yendo más allá de lo que establece reglamentariamente el aludido artículo 30, hay una “necesidad vecinal” recogida luego de un arduo trabajo que demandó más de 3 años. Todo se publicó en el libro “Santa Fe 450: La capital se escucha”.
“Allí logramos establecer un diagnóstico micro, es decir, vecinal por vecinal; y un diagnóstico macro, estructural de la ciudad”, le dijo a El Litoral Pedro Medei (100% Santafesino - FR), impulsor de esta iniciativa que plantea retomar las sesiones especiales, particularmente en los distritos La Costa, Noroeste, Norte, Oeste y Suroeste.
En 2017, la sesión fue en la Escuela Roca (Colastiné Norte). Crédito: Archivo Pablo Aguirre
Entonces, la iniciativa tiene relación “con la territorialidad y con el conocimiento de los problemas de la ciudad y de cada uno de sus barrios de manera directa y a través del testimonio de su gente, bajo la hipótesis de que nadie conoce mejor los problemas de un barrio que el propio vecino”, adujo luego el edil.
La cuestión fundamental para una gestión adecuada de la política local es “escuchar efectivamente a la ciudadanía -agregó-. Esto no solamente a través de algunas instancias como podría ser, por ejemplo, una audiencia pública en el recinto, sino llevando el Concejo al barrio, compartiendo con el vecino sus problemas y buscando soluciones”, expresó Medei.
Las desigualdades geográficas
El legislador local también planteó la necesidad de que los vecinos puedan tener cerca a sus representantes. “La ciudad tiene una distribución geográfica que es muy desigual, con una falsa centralidad construida en la zona Sur. Esto se debe al derrotero histórico de la ciudad, pero también a decisiones de gestión política”, añadió.
“Pero la capital tiene muchísimos barrios. Y si los funcionarios públicos sólo trabajamos desde las oficinas o desde el recinto, a los vecinos se les hace muy difícil tomar contacto con nosotros. El contacto directo con los funcionarios permite al vecino canalizar sus problemáticas y que las soluciones o respuestas lleguen más rápido”, fundamentó.
-¿Cree que el interbloque oficialista apoyará esta iniciativa, más allá de la cuestión estrictamente reglamentaria?, consultó El Litoral a Medei.
-Yo estimo que sí, puesto que el presidente del Concejo, tanto en su discurso (de la sesión preparatoria) como en todas las declaraciones que ha hecho de manera pública, habló de la necesidad de un Cuerpo Legislativo abierto, de un Concejo que esté cerca de la gente. Espero que esta iniciativa pueda tener apoyo.