Qué pasó con el plan para reconvertir las viejas garitas del tren urbano de Santa Fe
Se trata de una resolución donde se pidió analizar la factibilidad para transformarlos en lugares cerrados, donde puedan ofrecer sus trabajos emprendedores, e incluso dar charlas y conferencias. Los apeaderos hoy están sin uso.
Las garitas, sin uso ni mantenimiento en algunos casos. Crédito: Manuel Fabatía
El 5 de octubre de 2025, El Litoral dio los detalles de un proyecto interesante, que fue sancionado por el Concejo de Santa Fe como resolución. En concreto, se le pidió al municipio estudios de factibilidad técnica, operativa y económica para implementar un Plan Integral de Recuperación de los apeaderos (garitas) del subsistema de pasajeros por ferrocarril(Tren Urbano).
Como es de público conocimiento, el Tren Urbano fue una iniciativa de movilidad muy planificada (que se implementó en 2016), y que iba a introducir la conectividad por la vía ferrovial Bv. Gálvez con Dos Bosco, atravesando el Parque Federal, y cruzando por debajo del Puente Negro de Aristóbulo del Valle.
Eran unos 4 kilómetros que iban a unir ese tramo en 15 minutos, con paradas en ocho apeaderos. Lamentablemente, este proyecto no prosperó: en 2019, tanto el coche motor como los dos vagones, fueron retirados de las vías. El Litoral intentó saber de parte del municipio dónde se encuentran los restos del tren urbano: de momento, no tuvo respuesta.
Pero toda la infraestructura instalada para el tren quedó, entre ellos los apeaderos o garitas donde iban a esperar los usuarios del subsistema hasta que llegara esa vía ferrovial. Entonces, un concejal retomó la idea de reconvertir estas garitas para usos diversos: hoy están vandalizadas, y sirven como refugio para personas en situación de calle.
Equipo técnico
“El proyecto lo trabajamos mucho con nuestro equipo técnico. La verdad que hicimos un relevamiento importante de todo ese recorrido, previo a plasmarlo en la resolución. Pensamos una estrategia determinada para cada uno de los ocho apeaderos, que tienen estructuras vigentes y consolidadas”, dijo en diálogo con El Litoral el concejal Julián Martínez, impulsor de la iniciativa.
Luego agregó: “Estamos intentando tener una respuesta de la factibilidad, pero sobre todo trabajar en conjunto con el Ejecutivo Municipal, porque entendemos que es una una buena oportunidad para reconvertir y darle utilizar a esa infraestructura (que hoy está abandonada, como se dijo antes)”.
Render. Así quedaría una de los apeaderos con cerramiento. Los usos, variados. Crédito: Gentileza
Agregó el edil que se están pensando en proyectos que van en línea con el de las garitas, “como por ejemplo una oficina turística en la Costanera, y una mejora en las paradas del Metrofé, en Av. Blas Parera, entre otros. Son entornos urbanos muy observados por nuestros equipos”, adujo luego el legislador local.
En detalle, el proyecto en ciernes
Los apeaderos o garitas -y aquí hay un punto atractivo-, tendrían cerramientos, y contarían “con funciones específicas orientadas al fortalecimiento de la vida comunitaria, cultural, social y de servicios públicos”, dice el despacho que había sido sancionado.
De realizarse la factibilidad y si ésta da positiva, algunas de las ocho garitas quedarían cerradas (otras, abiertas). Dependiendo de la ubicación y funcionalidad de cada una, allí funcionarían puestos para promoción laboral; para iniciativas culturales/artísticas; charlas y jornadas temáticas, y para actividades físicas al aire libre.
También, para uso exclusivo (casilla) del personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), quienes prestarán funciones de vigilancia en el Parque Federal y en toda esa “tira verde” de la ciclovía de Pedro Víttori.
Cada casilla y sus destinos
En la resolución se sugieren propuestas de uso para los apeaderos:
1- Apeadero “El Molino” - Estación Cultural (entre las calles Pedro Vittori y Castellanos): “Este espacio funcionará como punto de encuentro para vecinas y vecinos, y como sede de iniciativas culturales, actividades artísticas, talleres, muestras y propuestas comunitarias”.
2-Apeadero “Domingo Silva” (intersección de Pedro Vittori y Domingo Silva): Por su cercanía con el Paseo de la Diversidad Sexual (Ordenanza N° 12.858), se propone destinar este espacio “a actividades vinculadas a la promoción de los derechos humanos, la diversidad sexual y cultural, con posibilidad de realizar exposiciones, charlas y jornadas temáticas”.
3-Apeadero “Malvinas Argentinas” (intersección de Pedro Vittori y Pedro Zenteno): Se propone su uso exclusivo por parte del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe, “como espacio de reunión, archivo histórico, y desarrollo de actividades conmemorativas y educativas sobre Malvinas”.
4-Apeadero “Parque Federal” (intersección de Pedro Vittori y Quintana): “Este apeadero será destinado al uso exclusivo del personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), quienes prestarán funciones de vigilancia en el Parque Federal utilizando bicicletas como medio de movilidad. La casilla deberá estar operativa todos los días.
5-Apeadero “La Redonda” (intersección de Pedro Vittori y Salvador del Carril): Aquí se propone la instalación de una oficina descentralizada del área de Deportes, con un depósito para guardar elementos destinados a la realización de actividades físicas al aire libre. Sería de uso compartido con una oficina descentralizada del área de Economía Social.
Lamentablemente, muchos son usados como reparo eventual de indigentes. Crédito: Flavio Raina
6-Apeadero “Puente Negro” (calle Fray M. Esquiú, entre Av. Aristóbulo del Valle y calle 9 de Julio): Se propone establecer en este espacio un Ecopunto, destinado a la recepción y gestión de residuos reciclables, “con el objetivo de fomentar prácticas sustentables y la participación ciudadana en el cuidado ambiental”.
7-Apeadero “Ricardo Aldao” (Ricardo Aldao, entre 1° de Mayo y 4 de Enero): Se plantea aquí la instalación de una oficina descentralizada del área de Políticas Sociales, que permita brindar atención, asesoramiento y gestión de programas sociales de manera más cercana a la comunidad, haciendo foco en la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad.
8-Apeadero “Don Bosco” (intersección de Av. Facundo Zuviría y calle Estanislao Zeballos): Se destinaría a propuestas culturales en articulación con “La Esquina Encendida”, con actividades tales como talleres, ferias, presentaciones artísticas, cine al aire libre, entre otras.