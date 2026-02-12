¿Qué hacer con los yuyales de los terrenos baldíos? En el Concejo de Santa Fe plantean una solución

Mirá también

En tres meses, las multas subieron en Santa Fe casi un 10%: los montos de las infracciones más graves

Ya tiene fecha la apertura de sesiones del Concejo de Santa Fe, con el tradicional discurso de Poletti

Hasta un auto abandonado en un baldío de M. Candioti y Alberdi. Crédito: Archivo

En poco más de 2 años, 26 padrinos ya cuidan y custodian plazas y lugares claves de Santa Fe

Un microbasural en Av. Peñaloza y Larrea. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Con una inversión de $111 millones, el municipio de Santa Fe busca comprar otro horno crematorio

El Concejo de Santa Fe, modelo 2026: entre la paridad de fuerzas y un mayor "músculo joven"