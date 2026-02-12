¿Qué hacer con los yuyales de los terrenos baldíos? En el Concejo de Santa Fe plantean una solución
Es un viejo problema: los dueños en general no hacen el desmalezado. Son multados pero “la mayoría no abona las sanciones dinerarias”, dice una concejala. Un proyecto busca “premiar” a aquellos vecinos comprometidos en serio con la limpieza.
Yuyos altos y basura en un sector del barrio Coronel Dorrego. Crédito: Guillermo Di Salvatore
En el Concejo de Santa Fe figura un proyecto de ordenanza que apunta a intentar darle solución a un problema de larga data en la ciudad capital: la falta de mantenimiento (desmalezamiento y limpieza) de terrenos baldíos por parte de los propios privados que son sus titulares.
En concreto, ¿qué plantea la iniciativa? Otorgar un beneficio impositivo a aquellos contribuyentes de Santa Fe capital que efectivamente se comprometan con el cuidado y la limpieza y el desmalezamiento de sus terrenos y de otros aledaños: es decir, por cooperar con la sanidad e higiene de la ciudad.
Requisitos
Este beneficio por la contribución de la limpieza de la ciudad constaría de un descuento en la liquidación de la Tasa General de Inmuebles (TGI) a los contribuyentes “que no registren deudas en su pago de manera consecutiva durante los últimos cinco períodos fiscales”.
Pero además, para acceder a esta suerte de “premio”, esos vecinos no deberán contar con multas relacionadas con las disposiciones fijadas en la Ordenanza Nº 7882, que no es otra cosa que el Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad de Santa Fe, en lo que versa al Título III, Capítulo I, sobre “Faltas contra la sanidad e higiene”.
Multas “bajas”
Hay que mencionar que el régimen, en su artículo 31 de dicho apartado, estipula como contravención “la falta de limpieza, eliminación de malezas o desinfección de terrenos baldíos o espacios libres de construcción de propiedades particulares”. La multa es de 0,45 Unidad Fija (UF) por cada metro cuadrado de superficie.
Como se sabe, la UF es la unidad de cálculo utilizada para determinar las sanciones dinerarias, que toma como valor de referencia el costo de un litro de nafta súper (ACA Santa Fe). Una UF vale hoy de 1.684 pesos: por metro cuadrado, el costo de la multa sería de 757,8 pesos (por el no desmalezado).
Entonces, si el terreno baldío tiene -por caso- 20 metros cuadrados, la multa ascendería a 15.156 pesos. Y si tiene 50 metros cuadrados, el valor de la sanción económica sigue siendo irrisorio: 37.890 pesos.
“La gente no paga las multas justamente por esto. Y deja sus terrenos baldíos sin mantenimiento”, le dijo a El Litoral una de las impulsoras de la iniciativa, la concejala Jorgelina Mudallel (PJ). El proyecto en ciernes tiene el acompañamiento de su par de bloque, Jorge Fernández.
Hasta un auto abandonado en un baldío de M. Candioti y Alberdi. Crédito: Archivo
Sigue el artículo del Régimen de Infracciones: “Si hubiesen transcurrido diez días desde la notificación del acta de infracción y no se realizaron tareas de mantenimiento, la multa pasa a ser de 0,90 UF (1.515 pesos) por cada metro cuadrado de superficie. A razón de 20 metros, 30.300 pesos; a 50 metros de terreno, 75.750 pesos de multa: muy baja a sanción dineraria.
Sólo será posible la aplicación de la multa por malezas en aquellos supuestos en que la misma supere los 40 centímetros de altura, agrega finalmente el articulado.
Inclusiones de artículos
El proyecto de ordenanza plantea incorporar dos artículos al Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad. Aquí aparece la potestad del municipio.
“En caso de que habiéndose comunicado las infracciones y el monto de la multa al ocupante o dueño del inmueble por la eliminación de malezas de terrenos baldíos (...), y éste no hubiese modificado la situación que dio origen a la infracción durante el plazo de 3 meses posteriores a la notificación, el Ejecutivo deberá realizar la limpieza y eliminación de malezas” del terreno.
Un microbasural en Av. Peñaloza y Larrea. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Pero a su vez, podrá cargar a la multa ya emitida los costos de las tareas desarrolladas. “Y tomará como valor de cargo por cada día de trabajo que le conlleve al Ejecutivo esa tarea el valor mensual de la TGI, vigente a la fecha según ordenanza tributaria, multiplicado por diez que le correspondiera al inmueble”. Ahí, la sanción sube.
“Buenos Vecinos”
Todo esto sería viable si el proyecto llega al recinto tras las firmas necesarias de comisiones para su tratamiento. De aprobarse, se incluirían dos artículos a la Ordenanza Fiscal Municipal (Nº 11.962 y modificatorias).
En línea con esto, la iniciativa propone incorporar que este beneficio se liquidaría en la TGI como “cooperación en la sanidad e higiene”.
En diálogo con El Litoral, Mudallel expuso los fundamentos de la iniciativa que impulsa junto con el concejal Fernández. “Al proyecto lo denominamos ‘Buenos Vecinos’. Lo que queremos es implementar un reconocimiento a aquel contribuyente realmente comprometido con la limpieza de la ciudad”.
“Pero también -añadió la edila-, que el municipio pueda intervenir limpiando esos terrenos y multando a las personas propietarias que no llevan adelante esta tarea”.
En un momento donde los microbasurales y todo lo relacionado a las malezas están creciendo -consideró Mudallel-, “nos parece una buena iniciativa incorporar esta medida para que se pueda reconocer a esos buenos vecinos y, además, estimular a la buena convivencia y a que las personas que hagan lo que deben hacer”.
“Es fundamental que se pueda llevar adelante esta intervención por parte del municipio, y que haya un reconocimiento para aquellas personas que no generan problemáticas de convivencia en los lugares que se encuentran estos terrenos, sino todo lo contrario”, cerró la edila justicialista.