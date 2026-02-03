Con una inversión de $111 millones, el municipio de Santa Fe busca comprar otro horno crematorio
También, licitó la reparación de uno de los hornos que en la actualidad está fuera de servicio. Ambos actos licitatorios serán durante este mes. En total, quedarían cuatro en funcionamiento: se proyecta un servicio ampliado para la comunidad.
El registro gráfico-plena pandemia- muestra el área de cremación. Crédito: Guillermo Di Salvatore
La primera y la más importante es la licitación pública (Expte N° DE-0485-02099330-9, Res. 004/2026) para la adquisición de un horno crematorio y una máquina procesadora de restos. El presupuesto oficial es de $111.406.012,00, y el lugar y hora de apertura de ofertas económicas será el 20 de febrero en el 1° piso del Palacio Municipal.
La segunda licitación (Expte N° DE-0485-02099381-2, Res. 001/2026) es para la reparación del horno crematorio Nº 2 de la Necrópolis local. El lugar y hora de apertura de sobres será el próximo 13 de febrero, a la hora 10, también en el 1° piso del municipio.
Con todo, el sector de cremación de la ciudad tendrá, si tienen viabilidad ambos actos licitatorios, cuatro hornos crematorios. Como se sabe, este es un servicio cada vez más requerido, ya que la relación con la muerte de un ser querido ha cambiado con el tiempo.
Cambio de época
Según han publicado varios medios digitales nacionales, en la Argentina las cremaciones crecieron de forma significativa: se estima que esa suba va del 30% al 50% en distintas ciudades con relación a los sepulcros en nichos o panteones.
Esto va de la mano de un cambio cultural en la relación íntima de los deudos con la pérdida de un ser querido, la aceptación de la institución religiosa e incluso con factores económicos. La tendencia fue acelerada tras la pandemia, ya que durante aquella crisis sanitaria estuvieron prohibidos los tradicionales velatorios.
Cremación, la tendencia. Pero hay gente que sigue con la tradición del sepulcro. Crédito: Flavio Raina
A esta autorización (dentro de lo que son los Derechos de Cementerio) la aprobó el Concejo local -a propuesta del Ejecutivo-, cuando sancionó la actualización de la Ordenanza Tributaria para el actual ejercicio fiscal.
El argumento municipal fue que el costo de una cremación quedó “desactualizado”, y las reparaciones de los hornos crematorios “están dolarizadas”.
Especificaciones técnicas
Un crematorio como el que pretende adquirir el municipio capitalino funciona mediante un horno que alcanza muy elevadas temperaturas (desde 700 hasta 1.150°C) para incinerar los restos de la persona fallecida y el ataúd.
Es un servicio controlado por personal municipal del Cementerio que dura entre 2 y 4 horas. El horno reduce todo a cenizas. Los restos reducidos, terminado el procedimiento y siguiendo normas estrictas de bioseguridad, luego son entregados en una urna a los deudos.
Y con relación al horno que se proyecta reparar, se deberá proceder primero al desmontaje integral del sistema de combustión primario y secundario; luego, a la demolición integral de las cámaras primarias y secundarias, incluyendo pisos y todo tipo de mampostería de la estructura.
Después, se procederá a la reconstrucción de paredes de las cámaras primarias y secundarias, incluyendo la instalación de material aislante en laterales y la construcción de paredes divisorias; y del piso con material refractario de alúmina 60%; y se reubicará luego el quemador secundario inferior, más la instalación del manómetro de seguridad.
En octubre de 2024, se inauguraron obras en la necrópolis. Crédito: Guillermo Di Salvatore
“Se deberá asegurar la continuidad del funcionamiento del actual sistema de control y monitoreo por PC, y se tendrán que proveer de todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos: los mismos deberán ser de primera marca y primera calidad. (Normas de calidad ISO 9001)”, dicen las especificaciones técnicas.
El antecedente
-¿Cuántos hornos crematorios están funcionando hoy en el Cementerio Municipal?, había consultado El Litoral en enero a la directora del Cementerio, Luz Balbastro.
-Actualmente hay tres. Están en marcha dos licitaciones: una para adquirir un horno nuevo (que reemplace a uno de los actuales, que va cumpliendo ya su vida útil), y otra para la reparación del horno que está fuera de servicio. Una vez que terminen esos procesos licitatorios, quedarán cuatro hornos crematorios en funcionamiento.
Estamos trabajando para reparar las válvulas de gas, algo que nunca se había hecho -declaró Balbastro-. Los presupuestos por todos esos insumos son pasados en dólares. En estos días hemos recibido repuestos para el mantenimiento de los otros hornos y son 17 millones de pesos. Y el presupuesto para adquirir uno nuevo es de 100 millones de pesos.