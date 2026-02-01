Del abandono al recuerdo

El Cementerio Municipal recupera lápidas y garantiza reposo digno en Santa Fe

A través del Programa de Donación de Lápidas, los vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a la colocación de placas de mármol recuperadas. La iniciativa combina el acompañamiento a las familias en el duelo con políticas de sustentabilidad y economía circular.