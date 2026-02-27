El municipio de Santa Fe detectó ¡casi 24 mil! infracciones en sólo un mes: las más comunes
Son los datos de enero de 2026. La elevada cantidad impacta, y muestra dos caras: el refuerzo de los controles en el tránsito y las inconductas ciudadanas. De ese total, se efectuaron 1.783 retenciones de autos y motos.
Un inspector supervisando un coche en el macrocentro de la ciudad. Crédito: Guillermo Di Salvatore
23.488. Ese es el número total de infracciones detectadas por la Municipalidad de Santa Fe sólo durante enero de 2026 en los distintos operativos de controles viales diurnos y nocturnos realizados en la ciudad capital. El dato se desprende de un informe de tránsito al que accedió El Litoral, y la elevada cantidad impacta.
Cabe aclarar que son las infracciones reportadas en el primer mes de este año, y que la cantidad de infracciones no es lo mismo que el número de actas labradas. “Un acta puede tener una o más infracciones. Ello no significa que ese número de casi 24 mil infracciones detectadas se traduzcan en actas”, aclararon fuentes municipales.
De ese total de infracciones, se efectuaron 1.783 retenciones de vehículos en contravención (autos y motos), siempre en enero de 2026. “El mensaje de la gestión es claro: detrás de cada control hay una decisión política de cuidar vidas, ordenar el espacio público y construir una cultura vial basada en el respeto y la responsabilidad compartida”, dijeron las mismas fuentes.
Las retenciones de vehículos y las multas aplicadas “responden a una política sostenida de prevención, educación y cuidado que mantiene la gestión del intendente Juan Pablo Poletti”, adujeron luego.
Sin licencia, cascos ni espejos retrovisores, las infracciones más frecuentes. Crédito: Archivo
Cada intervención “apunta a reducir conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo o las alcoholemias positivas y a promover el respeto por las normas como base de una Santa Fe capital más ordenada y responsable”, enfatizaron.
Ranking de las más comunes
De acuerdo al aludido informe, 5.382 infracciones fueron por estacionamiento sin registrar (en el SEOM), y 4.599 por exceso de velocidad. Con respecto a esta última contravención, cabe recordar que es considerada una de las más graves en el Régimen de Infracciones y Penalidades de la ciudad (Ordenanza N° 7.882 y sus modificatorias)
Con relación a la conducción de un vehículo por sobre los excesos de velocidad permitidos, cabe recordar que el Legislativo local sancionó una modificación del artículo 130 de dicha normativa, agravando los costos dinerarios y sancionatorios.
Así, por disputar carreras en la vía pública, la multa será de 2.500 hasta 8.000 Unidades Fijas (UF). Una UF -promedio del valor del litro de nafta súper en el ACA Santa Fe- vale hoy 1.684 pesos. Esto implica que una multa por exceso de velocidad puede llegar a costar 4.210.000 pesos (de mínima) hasta 13.472.000 pesos, valor máximo.
En tercer lugar aparece el estacionamiento en mano prohibida, con 4.360 infracciones reportadas en enero pasado; en cuarto lugar, se efectuaron 2.873 infracciones por estacionar en lugar prohibido.
En quinto lugar aparece cruzar el semáforo en rojo (1.967 infracciones). Por no respetar las señales de luz roja de los semáforos (…) “con ostensible y manifiesta intención de no acatamiento”, la multa es de 190 UF (319.960, de mínima) a 1900 UF (3.199.600 pesos, de máxima) e inhabilitación para conducir hasta 180 días.
Además, se detectaron 67 alcoholemias positivas a conductores de autos y motos.
Por conducir en estado de manifiesta alteración psíquica o de ebriedad o bajo la acción de tóxicos o estupefacientes o con impedimentos físicos o nerviosos que dificulten el manejo (alcoholemia/narcolemia positiva), la multa va de 190 UF (319.960 pesos de mínima) a 2000 UF (3.368.000 pesos de máxima) y/o inhabilitación de 365 días.
Retenciones
Otro elemento interesante del informe es el motivo de las 1.783 retenciones de vehículos efectuadas durante enero. Aquí, hay cierta “paridad” entre motociclistas y automovilistas.
El municipio reforzó los operativos de control vial. Crédito: Archivo
En segundo lugar del podio, apareció la falta de espejos retrovisores (148 infracciones), y la falta de casco protector (114 infracciones, según informó el municipio).
Sobre esta última contravención, el Régimen de Infracciones y Penalidades estipula que por circular en motovehículos sin usar casco protector normalizado, tanto el conductor como el acompañante, corresponde una multa de 50 UF (84.200 pesos de mínima) a 500 UF (842.000 pesos de máxima) y/o inhabilitación de hasta 60 días.
Finalmente, fueron retenidos 784 automóviles. Las principales infracciones detectadas por el gobierno local fueron por estacionamiento en mano prohibida (538) y por estacionamiento en lugar prohibido (67).
La Ordenanza 7.882 establece taxativamente que por estacionar en un lugar prohibido (como en una rampa de acceso para personas con discapacidad), la sanción dineraria va de las 50 UF a 500 UF: esto es, de 84.200 pesos de mínima a 842.000 pesos de máxima. Cabe recordar que el monto definitivo siempre lo establece el Juez de Faltas.