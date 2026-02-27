Ciudad capital

El municipio de Santa Fe detectó ¡casi 24 mil! infracciones en sólo un mes: las más comunes

Son los datos de enero de 2026. La elevada cantidad impacta, y muestra dos caras: el refuerzo de los controles en el tránsito y las inconductas ciudadanas. De ese total, se efectuaron 1.783 retenciones de autos y motos.