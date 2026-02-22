Herencia ferroviaria y cultural: cómo es el plan para convertir al Parque Federal en "inteligente"
Se trata de un proyecto de extensión de la UNL, articulado con la Asociación del Parque y el municipio. Proyectan una profunda recuperación del patrimonio ferroviario en el espacio verde: el taller se transformaría en lugar de usos múltiples.
Postal aérea de La Redonda y del Parque, desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola
El Parque Federal, ese generoso “pulmón verde” que es visitado por cientos de personas los fines de semana, tiene una historia muy cara para la ciudad capital, sobre todo en lo relacionado con la modernización y el progreso de la mano del ferrocarril y a la par del Puerto local.
Es que La Redonda, hoy uno de los lugares culturales por excelencia, fue uno de los bastiones ferroviarios de Santa Fe capital. Allí funcionó a principios del siglo XX un depósito y un taller de locomotoras de la ya desaparecida Compañía Francesa de FF.CC.
De la época de oro llegaron mucho después los años ‘90 y, con ellos, la privatización y el desguace de los ferrocarriles argentinos. El abandono dejó los restos de ese “naufragio” de la historia, que aún perduran. Ahí están: La Redonda con su forma de hemiciclo, las vías, los cabines, incluso las señales dobles y bidireccionales del tipo “Lartigué”.
Pero hay una “gema” de toda esa herencia ferroviaria casi oculta: el viejo taller afuera de La Redonda propiamente dicha, con toda su estructura de caños, y esa especie de subsuelo desde el cual trabajaban los operarios en la reparación de los rodamientos de locomotoras y los vagones.
El viejo taller de rodamientos de formaciones ferroviarias. Crédito: Manuel Fabatía
Ahora bien: hay un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) de la secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que pretende recuperar todo ese valor patrimonial del Parque Federal, y convertir ese antiquísimo taller en un Espacio Comunitario de Usos Múltiples (ECUM), entre muchas otras intervenciones.
El proyecto, en contexto
“Recuperación socio-cultural del patrimonio ferroviario del Parque Federal” es el título del PEIS, que está dirigido por el Doctor en Arquitectura y experto en Urbanismo, Marcelo Zárate, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU/UNL). Lo acompaña un equipo interdisciplinario (ver más abajo).
El proyecto se enmarca en un plan más amplio para convertir ese pulmón verde en un “parque inteligente”, donde se fusionará lo social, lo ambiental, lo educativo y lo histórico.
La metodología se centra en un proceso de diseño participativo con vecinos: se busca transformar el ECUM en un espacio polifuncional que ofrezca actividades culturales, recreativas y educativas.
Zárate dirige el programa institucional URBAM (Urbanismo Medioambiental), que ya tiene más de 30 años, conformado por un equipo interdisciplinario de docentes universitarios, y que está orientado a investigaciones en el campo del urbanismo de Santa Fe. Dentro de estas investigaciones surgió el Parque Federal, con toda su rica herencia hoy en una pausa del tiempo.
Render 2. La articulación con La Redonda y las actividades socioculturales. Crédito: Gentileza
“Hace unos años, miembros de la Asociación Amigos del Parque nos convocaron pidiéndonos respuestas técnicas para este espacio. A través de URBAM, entramos en una mesa de concertación y acuerdo de gestión del Parque Federal, que existe por ordenanza: la mesa tiene tres partes: la Asociación, la Municipalidad y nosotros, la ‘pata académica’”, explicó el experto a El Litoral.
Así, la Asociación representa a los vecinos y preserva los intereses del parque como bien público; al municipio le corresponde llevar adelante políticas atinadas por el bien de todos, “y nuestro rol es dar respuestas en materia de urbanismo. Cada decisión (ideas-proyectos) que se tome sobre el parque tiene que ser consensuada en esta mesa”, aclaró el Dr. Zárate.
Los detalles del plan
El proyecto estipula reconvertir en un espacio de usos múltiples ese viejo taller de arreglos de bogies (carretones de dos pares de ruedas) de los trenes, que eran los mecanismos para reparar los rodamientos. “Todo esto fue desmantelado y quedó como una estructura pelada, que tiene una zona bajo nivel”, precisó el investigador.
Esa estructura tiene una gran potencialidad para ser recuperada como un espacio para distintos tipos de usos interesantes, de carácter social, cultural, deportivo, recreativo -etcétera-. “Esto siempre estuvo latente y nunca se llevó adelante”, añadió luego.
Por ejemplo, de intervenirse este viejo taller de reparación de rodamientos, allí podría instalarse una biblioteca popular andante; podrían hacerse batallas de freestyle; actividades recreativas y lúdicas infantiles; ferias, entre muchas otras. Esto está previsto en el proyecto original.
Render 1. Se muestran todas las intervenciones proyectadas en el taller. Crédito: Gentileza
Todo se ciñe a estrictos criterios urbanísticos, por ejemplo, “la conservación de las formas y paisaje, logrando que se brinde una sensación de ‘espacio abierto’; con una “intervención que proporcione flexibilidad, donde se puedan desarrollar actividades diversas”, y articular el ECUM con el edificio de La Redonda.
También, el diseño de instalaciones que permitan el desarrollo de eventos en un lugar que sobrelleve condiciones adversas (ferias, exposiciones, ensayos, talleres), “con el mobiliario acorde a las actividades recreativas y lúdicas para niños”, garantizando la seguridad del público asistente.
Para todo esto se necesita dinero. Y habría voluntad de la Municipalidad, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, con el apoyo del gobierno provincial, de destinar los fondos para que este proyecto, que pretende transformar el Parque Federal de ruinas ferroviarias en un “corazón cultural” de Santa Fe pueda concretarse, según pudo saber El Litoral.
Cómo quedaría el taller
Como puede verse en los renders que acompaña esta nota, el antiguo taller de reparación de rodamientos tendría elementos arquitectónicos muy interesantes. Por ejemplo, quedaría un sector exterior (abierto) y flexible, pensado para ferias y exposiciones, más la expansión abierta de las salas.
También, una pasarelas colgante (“cruce suspendido que descubre nuevas perspectivas y modos de habitar el espacio”); un bogie sobre rieles (“guiño simbólico al uso original de las naves, refuncionalizado como escenario móvil”), y entradas al lugar con accesibilidad universal.
Render 3. El arbolado, cómo quedaría el antiguo taller y de fondo, las torres. Crédito: Gentileza
Otros elementos arquitectónicos serían accesos controlados al lugar (“los puntos de acceso al espacio permiten el ingreso de día y se cierran durante la noche”); sanitarios públicos; y un cerramiento de “doble piel" con control solar, juego de luces y sombras. “El ladrillo sería un elemento comunicativo, de textura y diseño”.
¿Hay otros elementos ferroviarios que podrían recuperarse? Zárate aseguró que hay varios, muy valiosos. “Esto no acaba aquí, con el taller, aunque es el espacio de mayor potencialidad. El parque tiene la base del tanque de agua con ladrillo visto, con un piletón; hay dos cisternas de chapa muy grandes… Hay muchas cosas por recuperar”, aseguró.
“Este plan que hemos elaborado concibe una idea de parque que es de un espacio experimental; educativo, ambiental y sociocultural, que le servirá a la ciudadanía para educarse (en una parte de la historia local) y recrearse”, sintetizó el Dr. Zárate, por último.
El trabajo previo
Previo a todo esto se hizo un minucioso trabajo de investigación, con encuestas ONGs que tienen vinculación directa con el parque. De esa encuesta, se detectó que la comunidad interrogada visualizaba un espacio abierto y versátil, apto para acoger ferias, talleres de oficios, espectáculos circenses, cine al aire libre, deportes, juegos infantiles (etcétera).
Respecto de las necesidades identificadas, se llegó a un consenso sobre la necesidad de mejorar la infraestructura, con techos y cerramientos transparentes; iluminación adecuada; pisos renovados; baños públicos y mayor seguridad.
“La estética ferroviaria fue defendida como un componente esencial de la identidad y la memoria del lugar. La encuesta mostró un espacio que actualmente se considera abandonado, pero repleto de potencial”, fue otro de los resultados de la encuesta.
Render 4. Se muestra una parte de cómo quedaría el interior. Crédito: Gentileza
“La reconversión de este viejo taller es un punto que podría revitalizar la vida cultural, social y recreativa del Parque Federal, siempre que se lleve a cabo una intervención con una visión flexible, inclusiva y respetuosa de su historia”, se subraya.
1-Objetivo central
-Objetivo: recuperar instalaciones ferroviarias en desuso y con valor patrimonial para transformarlas en un Espacio Comunitario de Usos Múltiples (ECUM), integrándose al plan general del parque y respondiendo a demandas históricas de vecinos y organizaciones.
2-Justificación: mitigar los riesgos de la estructura actual abandonada
-Revalorizar su historia y su potencial para usos culturales, deportivos, educativos y recreativos;
-Complementar y generar sinergia con actividades de La Redonda y otros espacios comunitarios;
-Física: características espaciales y constructivas.
Render 5. Proyección digital aérea de la intervención urbanística. Crédito: Gentileza
Las fases que integraron el PEIS fueron la consulta con grupos involucrados con el Parque Federal; luego, determinar requerimientos del proyecto; diseñar elementos arquitectónicos y validar con los grupos encuestados.
Finalmente, el impacto esperado es mayor seguridad y apropiación comunitaria; recuperación patrimonial y revalorización histórica; activación cultural, social y recreativa; lograr un espacio polifuncional adaptable a usos actuales y futuros.
Participaciones y equipo interdisciplinario
El equipo interdisciplinar de URBAM (FADU/UNL) está compuesto por el Dr. Arq. Urbanista Marcelo Zárate; Arq. Fernán Crovella; Arq. María Victoria Paredes; Ing. Horacio Loyarte.