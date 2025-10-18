“Vestite de Rosa” este sábado Santa Fe por la detección temprana del cáncer de mama

Este sábado, la ciudad de Santa Fe volverá a vestirse de rosa con una causa que ya forma parte del calendario solidario local. Desde las 17 y hasta las 19 horas, se llevará adelante una nueva edición del “Vestite de Rosa”, una jornada de concientización y prevención del cáncer de mama organizada por la Mutual Jerárquicos Salud.
Compromiso social
El presidente de la Mutual, Juan Sagardía, destacó el sentido comunitario de la iniciativa: “Es un trabajo que se viene organizando, que tiene que ver con la salud y la sociedad. Somos una mutual, por ende estamos con la puerta abierta a lo que pasa en la sociedad”.
En esa línea, subrayó la importancia de sostener estasacciones en el tiempo: “Viene muy bien que tengamos estos recuerdos permanentes y concientización, además del apoyo”.
El encuentro busca reunir a familias, deportistas y vecinos para compartir una tarde al aire libre, promoviendo la detección temprana y los controles preventivos. La fecha elegida, además, coincide con el fin de semana del Día de la Madre, lo que refuerza el mensaje de cuidado y amor propio que impulsa la campaña.
De la caminata al dragón rosa
La actividad, que durante una década se realizó en el Parque Federal, tendrá este año un cambio de escenario. Según Carina Nicola, integrante de Jerárquicos Salud, la decisión apunta a fortalecer la conexión con el entorno natural y las actividades acuáticas. “Entendimos que podíamos conectar de otra manera la caminata con el agua con las chicas Pink que van a estar con su bote dragón”, explicó.
La actividad busca visibilizar la importancia de la detección temprana. Crédito: Mauricio Garín.
Además, detalló que la jornada incluirá “testimonios, profesionales que van a estar hablando, un espacio dedicado a la prevención y diferentes actividades para pasar una tarde bien a pleno”. No será necesario inscribirse previamente: “Sí es importante que puedan llegar a partir de las 16:30 para tener la remera y poder empezar a vivir el espacio y la actividad”, indicó Nicola.
Una iniciativa que crece año a año
El “Vestite de Rosa” se consolidó como un símbolo del compromiso santafesino con la salud y la solidaridad. La participación libre y la presencia de especialistas refuerzan su espíritu inclusivo, mientras que el color rosa, emblema de la lucha contra el cáncer de mama, invita a toda la comunidad a sumarse y visibilizar la importancia de la prevención.
La Mutual Jerárquicos Salud organiza la iniciativa para promover controles médicos.
“Es una campaña de concientización y prevención del cáncer de mama que forma parte de nuestro programa de responsabilidad social con impacto en la comunidad”, remarcó Nicola. Y es precisamente esa conexión con la gente la que, edición tras edición, mantiene viva la propuesta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.