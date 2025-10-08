La Costanera Este será sede de la 10ª edición del “Vestite de Rosa” en Santa Fe

El sábado 18 de octubre, la ciudad de Santa Fe se teñirá nuevamente de color rosado con la décima edición del “Vestite de Rosa”, una jornada destinada a generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.
Carina Nicola, representante de Mutual Jerárquicos, anticipó los detalles del evento que busca reforzar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.
Organizado por Jerárquicos con el acompañamiento de Las Chicas Pink, el evento cambiará este año de escenario: la Costanera santafesina será el nuevo punto de encuentro para una tarde de actividades, testimonios y esperanza.
En este marco, Carina Nicola, integrante de Mutual Jerárquicos, destacó la novedad de esta edición: “Este año se da algo diferente a los 10 años anteriores que lo hacíamos en el Parque Federal. Va a ser en la Costanera Este, donde se va a producir la caminata en pos de la concientización y prevención por todo el lado Este y el puente colgante”.
La jornada incorporará una propuesta inédita que vincula la prevención con el agua. “En la Laguna Setúbal van a estar las Chicas Pink con su bote dragón. Eso es lo nuevo de esta edición, que integra el espacio de prevención y conciencia también desde el agua, mientras estamos haciendo la caminata”, explicó Nicola.
El encuentro comenzará a las 16:30 en la Costanera Este, a la altura del Parador Santa Fe. “Arranca a las 17 horas la caminata, es simbólica, dura 20 minutos. Todas las actividades están pensadas hasta las 19 horas”, precisó la organizadora. Además, se entregarán remeras a las primeras personas en llegar, para que el color rosa vuelva a ser el símbolo de la unión y la conciencia.
Luego de la caminata, habrá clases de ritmo, zumba y strong en la playa, una propuesta que ya se volvió clásica.
El espíritu del evento se sostiene en un mensaje claro: detectar a tiempo salva vidas. “Las Chicas Pink son símbolo de remar y transitar el proceso de enfermedad, y demostrar que si es detectado a tiempo se pueden lograr muy buenos resultados”, subrayó Nicola. De igual manera, ese día se escucharán testimonios de pacientes y profesionales, reforzando la importancia de la prevención.
El desafío, según la organizadora, es mantener viva la conciencia colectiva: “Lo fuimos viendo a medida que iba creciendo la participación de las personas y cómo se van sumando. Es algo que se empieza a pensar mucho tiempo antes. Se van generando instancias de interacción y acompañamiento de diferentes lugares, organizaciones, pacientes y familias”.
Con entrada libre y gratuita, “Vestite de Rosa” promete una tarde de encuentro y reflexión. “Se viene una nueva marea e en Santa Fe —concluyó Nicola—, y esta vez en otro lugar, conectando también con el agua”.
