Este sábado se realiza la caminata contra el cáncer de mama en Santa Fe

Santa Fe volverá a teñirse de rosa este 4 de octubre con una nueva edición de la caminata organizada por la Asociación Civil Chicas Pink, una actividad que busca generar conciencia y visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.
Según explicó Silvina, integrante de la Asociación Civil Chicas Pink, la propuesta invita a vecinos y visitantes a sumarse en un recorrido que partirá desde El Molino Fábrica Cultural, en Bulevar y Pedro Vittori,para llegar hasta el cartel de las letras corpóreas de Santa Feal pie del Puente Colgante.
En ese punto, habrá un espacio de encuentro con actividades recreativas. “Vamos a tener un pequeño escenario donde vamos a desarrollar una clase de zumba, va a haber sorteos y vamos a tener la oportunidad de compartir con todas las personas que nos siguen”, agregó.
Jóvenes y prevención
Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es el aumento de diagnósticos en mujeres jóvenes. “Las chicas que están ingresando a la organización son muy jóvenes. Cuando yo entré a la asociación estábamos todas alrededor de los 50 años, hoy estamos en los 32, 34, no llegan a los 40, para nosotros eso es muy alarmante”, señaló Silvina.
El desafío es doble, ya que la mayoría de esas mujeres todavía no son incluidas en los protocolos médicos habituales. “La mamografía se indica como protocolo médico a los 30 y pico altos. Si a esa mujer le ocurre algo antes, no está dentro del control anual que todas las mujeres con más años tenemos. Ellas, si se lo descubren, van al médico y le hacen todo el tratamiento que corresponda”, explicó.
La caminata, entonces, no solo es un gesto colectivo de apoyo, sino también un llamado de atención sobre la importancia de revisar los protocolos y garantizar diagnósticos más tempranos en mujeres jóvenes.
Remar como terapia
Más allá de la enfermedad, las Chicas Pink promueven actividades que acompañan la recuperación física y emocional. Entre ellas, el remo ocupa un lugar central. “Incorporamos un deporte nuevo que es el remo, que antes no lo hacíamos. Yo ni pisaba el agua, ahora me desenvuelvo con mucha naturalidad, seguimos remando como siempre porque es una actividad terapéutica para nosotros”, relató Silvina.
El remo ayuda al drenaje linfático y aporta bienestar durante la recuperación. Crédito: Fernando Nicola.
Esta práctica también tiene un beneficio concreto en lo físico. “El remar a las mujeres que fuimos operadas nos hace bien porque nos hace una especie de drenaje linfático natural sobre nuestros cuerpos y eso retarda la aparición de un linfoedema”, explicó.
La asociación sostiene su trabajo con el apoyo de instituciones locales y de empresas vinculadas a la salud, que colaboran bajo un sistema de padrinazgo. “El año pasado nuestro bote había tenido algunas complicaciones que tuvimos que arreglar, y gracias a instituciones de la ciudad que nos hicieron un aporte importante, pudimos hacerlo”, destacó.
Una experiencia transformadora
El mensaje de las Chicas Pink trasciende la enfermedad. La caminata busca transmitir esperanza, resiliencia y comunidad. “La mujer que está atravesando la enfermedad no puede pensar más allá de todos los tratamientos. Un buen día el médico te dice ‘tenés el alta’ y tu vida vuelve a ser como antes. Y me animo a decirte que mejor, porque la enfermedad te deja una enseñanza”, reflexionó Silvina.
El recorrido incluirá Bulevar y el icónico Puente Colgante. Crédito: Mauricio Garín.
Con la caminata Pink, Santa Fe se prepara para una jornada de unión y concientización, donde la ciudad entera acompañará la lucha contra el cáncer de mama bajo el lema de que la prevención salva vidas.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
