Prevención y control

Cáncer de pulmón: el estudio clave que se recomienda a fumadores y exfumadores

Un informe de la CONETEC analizó el uso de la tomografía computarizada de bajas dosis como método de detección temprana. La recomendación es clara: realizarla solo en personas con alto riesgo, en especial quienes tienen antecedentes de tabaquismo.