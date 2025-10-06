Mes Rosa: la ciudad de San Lorenzo intensifica la prevención con controles gratuitos

La Municipalidad de San Lorenzo pondrá a disposición de las vecinas exámenes y ecografías mamarias gratuitas y sin turno. La campaña intensiva se desarrollará en el Parador Turístico del 13 al 16 de octubre. Además, habrá una charla abierta con referentes médicos el día 22.
En el marco del Mes Rosa y la lucha contra el cáncer de mama, la Secretaría de Salud de San Lorenzo lanza una importante campaña de prevención y detección temprana destinada a mujeres mayores de 25 años.
La actividad central será una jornada de controles gratuitos que incluye exámenes y ecografías mamarias. Un punto clave de la iniciativa es que las ecografías no requerirán indicación médica previa, facilitando el acceso al diagnóstico.
El operativo
Días: Del lunes 13 al jueves 16 de octubre.
Horario: De 8 a 12 horas.
Lugar: Parador Turístico de San Lorenzo.
Estas jornadas de detección temprana se realizan como antesala del 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, reforzando el compromiso municipal con la salud pública y la reducción de la mortalidad por esta enfermedad.
Charla Abierta con Especialistas de Alto Nivel
Como complemento a los exámenes, el municipio organizó una charla abierta y gratuita para concientizar e informar a la comunidad:
Día: Miércoles 22 de octubre.
Hora: De 11:30 a 13 horas.
Lugar: Complejo Museológico.
El encuentro contará con la presencia de dos referentes en la materia: el doctor Luciano Mignini, director de la Unidad de Mastología de Grupo Oroño y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología; y el doctor Alejandro Chinelatto, presidente de la Asociación de Oncología de Rosario e integrante de la Agencia del Control del Cáncer de Santa Fe.
La detección temprana es la herramienta más efectiva, y con esta campaña, la Municipalidad busca acercar los medios de prevención a toda la población.
