Para prevenir el cáncer de mama

Mes Rosa: la ciudad de San Lorenzo intensifica la prevención con controles gratuitos

El encuentro contará con la presencia de dos referentes en la materia: el doctor Luciano Mignini, director de la Unidad de Mastología de Grupo Oroño y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología; y el doctor Alejandro Chinelatto, presidente de la Asociación de Oncología de Rosario e integrante de la Agencia del Control del Cáncer de Santa Fe.