Colonia San José: el agua potable, un paso más cerca

La Comuna de Colonia San José dio un nuevo paso fundamental en el proyecto histórico que llevará agua potable a todos los hogares del loteo comunal.
El Ejecutivo local inició la construcción de las bases del tanque elevado, parte fundamental del proyecto que dotará de agua potable a todas las familias del loteo comunal. Con una inversión superior a 90 millones de pesos, la obra avanza con apoyo de la Secretaría de Agua y Saneamiento de la Provincia.
En los últimos días, comenzaron los trabajos de construcción de las bases del tanque elevado, una etapa clave dentro del plan integral de provisión de agua segura para la comunidad.
El tanque, que se erigirá junto a la Capilla San José, será un componente esencial del sistema, ya que permitirá mantener la presión adecuada, asegurar reservas de abastecimiento y responder a eventuales emergencias.
La ejecución de sus cimientos marca el inicio tangible de una obra largamente esperada, que transformará la realidad de cientos de familias.
El proyecto se desarrolla mediante una gestión conjunta entre la Comuna y la Secretaría de Agua y Saneamiento de la Provincia de Santa Fe, con una inversión superior a los 90 millones de pesos.
El plan incluye la construcción de la planta de tratamiento, las redes de distribución, la estación de bombeo y el tanque elevado, consolidando una infraestructura moderna y sostenible.
El presidente comunal, Luis Chatelain, expresó su satisfacción por este nuevo avance y remarcó la importancia social y sanitaria de la obra:
“Es un paso concreto hacia un futuro más digno y saludable para todos. Esta infraestructura garantizará un servicio esencial y mejorará la salud pública y la calidad de vida de nuestra comunidad”, afirmó.
Con este avance, Colonia San José continúa fortaleciendo su desarrollo en materia de infraestructura básica, reafirmando el compromiso de la gestión comunal con el bienestar y el progreso de sus vecinos.
