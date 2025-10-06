Obra histórica

Colonia San José: el agua potable, un paso más cerca

El Ejecutivo local inició la construcción de las bases del tanque elevado, parte fundamental del proyecto que dotará de agua potable a todas las familias del loteo comunal. Con una inversión superior a 90 millones de pesos, la obra avanza con apoyo de la Secretaría de Agua y Saneamiento de la Provincia.