Unión Santo Tomé, Libertad de Sunchales, Ben Hur de Rosario y Paganini de Baigorrria jugarán las finales del U15 Femenino de básquet
Los 4 equipos ganaron de manera invicta sus respectivos triangulares y se metieron en el cuadrangular por el título que se disputará a principios del mes que viene en sede a confirmar. Unión Santo Tomé ya se coronó campeón en U13.
En el transcurso de este primer fin de semana de octubre se disputó en forma simultánea y en cuatro estadios de la provincia la instancia clasificatoria de la Copa Santa Fe para menores de 15 de años en su rama femenina. Mientras Náutico de Rosario daba la vuelta olímpica en la capital santafesina en la versión masculina, las chicas disputaban su lugar en la final que tiene como fecha confirmada la del sábado 1 y domingo 2 de noviembre en sede a resolver en las próximas horas entre los 4 protagonistas.
En la ciudad de Ataliva, el que se hizo fuerte fue el Club Unión Santo Tomé, que en el primer turno se sacó de encima al anfitrión Independiente por un claro 74 a 53. Posteriormente, las santotomesinas golearon a Sportivo Villa Minetti por un contundente 80 a 25 para terminar celebrando el pasaje a la definición donde tendrán la chance de repetir el logro conseguido hace un par de semanas por las U13.
Libertad de Sunchales.
También en sábado, pero en la localidad de Esperanza, fue Libertad de Sunchales el equipo que impuso condiciones y terminó ganando el grupo y el pasaje a la final. Por la mañana, las sunchaleneses vencieron a Unión y Juventud de la ciudad de Bandera (Santiago del Estero) con marcador final de 53 a 31. Luego, por la tarde hicieron lo propio ante Almagro, superando a las locales por 53 a 46 para sacar su boleto al cuadrangular final del torneo provincial.
Ben Hur de Rosario.
El tercero de los triangulares de la primera fase de esta Copa Santa Fe U15 femenina se desarolló en la ciudad de Rosario, más precisamente en el gimnasio del Club Ben Hur. Allí, las locales se hicieron fuertes y en el debut golearon a Peñarol de Elortondo por 93 a 23 con Lara Duflos como máxima anotadora con 20. Posteriormente, la BH no tuvo problemas para derrotar a ADEO de Cañada de Gómez por 86 a 29 con otros 15 de Duflos para garantizar su pasaje a la definición.
El cuarto y último clasificado se definió en Granadero Baigorria, donde Paganini Alumni también sacó provecho de su condición de anfitrión para ganar sus dos partidos e instalarse en la definición por el campeonato. En el primer turno, las locales vencieron sin inconvenientes a Olimpia de Venado Tuerto por 84 a 11 lideradas en el goleo por Valentina Vázquez con 17 unidades, mientras que a la tarde debieron trabajar un poco más para sacarse de encima al Atlético Campaña de Carcarañá por 72 a 55 con Catalina Castellotti como goleadora con 18. De este modo, las jóvenes del sur de la provincia completaron el cuadro de una final que promete ser pareja y apasionante para conocer al mejor equipo femenino U15 de Santa Fe.
