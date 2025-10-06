Copa Santa Fe

Unión Santo Tomé, Libertad de Sunchales, Ben Hur de Rosario y Paganini de Baigorrria jugarán las finales del U15 Femenino de básquet

Los 4 equipos ganaron de manera invicta sus respectivos triangulares y se metieron en el cuadrangular por el título que se disputará a principios del mes que viene en sede a confirmar. Unión Santo Tomé ya se coronó campeón en U13.