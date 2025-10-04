Durante éste sábado, en el Estadio Municipal “Jorge Newbery”, comenzó la Copa Santa Fe de Atletismo, en la cual atletas de toda la provincia participaron de un evento único.
En la ciudad de Rosario se disputó la primera fecha del certamen.
El torneo incluyó una jornada completa con diversas disciplinas: carreras de velocidad, medio fondo, cross, salto en largo, salto en alto, garrocha y pruebas de lanzamiento de bala, martillo y jabalina.
El mismo contó con la participación de los ocho mejores deportistas de la provincia en cada prueba.
La jornada comenzó a las 10:25 con el miniatletismo y finalizó alrededor de las 15:00 hs. Luego, se desarrolló una clínica de entrenamiento por áreas, con entrenadores especializados.
Esta primera fecha, contó con la presencia de German Chiariviglio, atleta olímpico, quien ofició de padrino del evento.
Chiariviglio destacó la importancia de la Copa, dejando en claro que les da oportunidades a diferentes atletas. Además, declaró: “hoy me toca acompañar como padrino, un nuevo rol desde afuera. Vi a los atletas con muchas ganas de competir”. También, agregó: “esta copa le da un torneo más a los atletas además del calendario habitual. Es lo que se necesita, poder competir mucho y cada vez más; la Copa Santa Fe es el incentivo que necesitaban”
La emoción de la Copa Santa Fe continuará con su segunda fecha el próximo 25 de octubre en San Guillermo, mientras que la tercera jornada está programada para el 29 de noviembre en Venado Tuerto.
Luego de alcanzar el primer lugar en los 100 metros llanos, Alejo Pafundi manifestó:
“Me sentí muy bien en la carrera. Venía compitiendo mucho para prepararme para este torneo.”
Sobre la Copa Santa Fe, destacó:
“Potencia muchísimo al deporte, sobre todo si hay un apoyo económico.”
Por su parte, Milagros Menoni, tras obtener el primer lugar en lanzamiento de bala, comentó:
“Estoy muy feliz. Volví a entrenar hace poco y mi objetivo era estar preparada para estas tres fechas.”
A su vez, resaltó el valor de la Copa Santa Fe:
“Nos da un empuje muy grande y es una linda posibilidad de abrir competencia para muchos chicos.”
Finalmente, la joven Elisa Muñoz, quien se quedó con el primer puesto en los 400 metros llanos, declaró:
“Es una prueba que empecé este año y veníamos practicando mucho. Estoy muy contenta.”
Y subrayó: “La Copa Santa Fe nos da motivación para seguir compitiendo.”
