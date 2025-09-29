El dt y el goleador destacaron el esfuerzo del equipo
Juan Lupo y Maximiliano Yanson hicieron un balance del Atalaya campeón de la Copa Santa Fe
El entrenador del equipo rosarino y el goleador del azul analizaron a fondo lo sucedido este domingo en el Malvicino, donde Atalaya ganó de punta a punta la final para terminar celebrando el título con toda la gente que lo acompañó en el duelo con Sanjustino. "Viene siendo un gran 2025 para nosotros", comentó el coach campeón.
Atalaya de Rosario derrotó a Sanjustino por 71 a 68 y se consagró campeón de la Copa Santa Fe de básquet masculino.
Tras una gran final que tuvo los condimentos y que se definió en el último balón con una gran maniobra defensiva, Atalaya deRosario derrotó aSanjustino por 71 a 68 y se consagró campeón de la Copa Santa Fe de básquet masculino en la categoría mayores. Ante un gran marco de público que se dio cita en el Ángel P. Malvicino, el vigente monarca de la Asociación Rosarino revalidó su gran 2025 coronándose en la Copa tras un fin de semana perfecto en el que eliminó a Olimpia de Venado Tuerto y Santa Paula de Gálvez para instalarse en una definición que dominó de punta a punta ante un gran rival como fue el matador dirigido por Renzo Giunta.
Instantes después de terminada la final, y en plena celebración con sus jugadores, su cuerpo técnico y los hinchas que llegaron desde Rosario, el entrenador del "azul" Juan Lupo hizo un balance de la consagración: "Estamos todos muy felices, se logró un título más en este año. La verdad que hasta ahora el 2025 viene muy bien pero como siempre la idea es ir yendo a corto plazo. Ahora lo que buscamos es competir en la Superliga y tratar de hacer lo mejor, pero nadie nos quita esta felicidad", expresó el DT de Atalaya.
Más adelante, y siendo consultado por el partido que se jugó ayer en el Malvicino, Juan Lupo manifestó que "fue una final durísima como fue todo el fin de semana para nosotros. La realidad es que tanto Olimpia como Santa Paula y Sanjustino son rivales muy fuertes y para nosotros que siempre la luchamos la de hoy era una final igual que como fueron los dos partidos anteriores en donde el que perdía se iba del torneo. Un gran respeto para Sanjustino que fue un gran competidor, muy correctos los chicos y su cuerpo técnico que se merecen estar ahí en ese segundo lugar. Son cosas del básquet, no tengo dudas que van a volver a estar en esta situación porque han tenido un gran desempeño".
En otro tramo de la charla, y haciendo un balance global de lo hecho por su equipo a lo largo de todo el fin de semana que se jugó en la capital provincial, el DT de Atalaya comentó: "Esta etapa final fue muy dura físicamente hablando. Tanto el partido de Olimpia como el de ayer nos demandó un esfuerzo físico impresionante. Ayer pudimos sacar del camino a Santa Paula que es un equipo de Liga Argentina y hoy con Sanjustino lo mismo porque es un equipo muy físico, corredor, con muchas ganas y nos exigió. Perdimos jugadores en el camino que es algo a lo que venimos acostumbrados a lo largo de la temporada, pero eso ya es historia y la cosa se dio como la queríamos".
Yanson, el goleador
Con 16 unidades, Maximiliano Yanson terminó siendo el máximo artillero de la gran final. El alero fue clave en el arranque de Atalaya, anotando 12 puntos en el primer cuarto para que el "azul" saque una renta que supo administrar hasta el epílogo. Sobre el final, cuando Sanjustino se puso a tiro, un bombazo del propio Yanson más los dos libres a menos de 10 segundos del final sirvieron para asegurar el triunfo y la coronación de la formación rosarina.
También en pleno festejo, Yanson expresó: "El de hoy fue un partido terrible, veníamos ya de dos partidos muy físicos. Tanto Olimpia como Santa Paula fueron finales muy parejas hasta el final, muy desgastantes, y hoy sabíamos que iba a ser igual porque además era el partido por el título. Creo que lo supimos jugar y tuvimos el temperamento necesario para poder definirlo al final".
Más adelante, y en relación con el desarrollo de la gran final que lo tuvo como goleador, el alero de Atalaya comentó: "Empezamos muy bien y después nos caímos un poco, yo creo que el cansancio pudo haber tenido algo que ver en determinados momentos del partido. De todas maneras, lo que tratamos de no negociar fue la defensa para poder sostenernos siempre arriba en el marcador a partir de esa ventaja que habíamos sacado. Hubo pasajes donde nos costó meterla, pero gracias a esa defensa pudimos evitar que ellos nos pasen".
En otro tramo de la charla, y repasando todo lo que les tocó vivir durante el fin de semana, Maximiliano Yanson indicó: "Para nosotros fue un camino muy duro primero con Olimpia, después con Santa Paula y hoy con Sanjustino. Yo pienso que por ahí la llave era la más difícil de las dos. Si comparamos con ellos quizás habían tenido la posibilidad de definir antes sus partidos y rotar a todo su plantel que fue algo que nosotros no pudimos hacer. Más allá de eso sabíamos que el torneo iba a ser muy duro, son los campeones de cada Asociación y teníamos claro que había que pelearla. Esta Copa para nosotros significa mucho, a mitad de año pudimos ganar el torneo en Rosario que era algo que no estaba en los planes pero que nos permitió estar acá. Siempre que se juega un torneo el objetivo de este grupo es llegar lo más alto posible y dar pelea hasta el final".
Visiblemente emocionado, Yanson hizo un párrafo aparte para los hinchas de Atalaya que llegaron desde Rosario para acompañar al equipo y terminar celebrando el título: "La gente increíble. Sabíamos que nos iban a acompañar, a medida que fuimos ganando los partidos se acercó mucho más público y hoy teníamos claro que iban a armar una fiesta terrible y estamos todos muy agradecidos con ellos por bancarnos".
