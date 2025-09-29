El dt y el goleador destacaron el esfuerzo del equipo

Juan Lupo y Maximiliano Yanson hicieron un balance del Atalaya campeón de la Copa Santa Fe

El entrenador del equipo rosarino y el goleador del azul analizaron a fondo lo sucedido este domingo en el Malvicino, donde Atalaya ganó de punta a punta la final para terminar celebrando el título con toda la gente que lo acompañó en el duelo con Sanjustino. "Viene siendo un gran 2025 para nosotros", comentó el coach campeón.