Fue 71 a 68 en el Ángel Malvicino

Atalaya de Rosario le ganó una gran final a Sanjustino y es el campeón de la Copa Santa Fe

Ante un imponente marco de público en el estadio cubierto de Unión de Santa Fe, el equipo dirigido por Juan Lupo impuso condiciones desde el principio, aguantó la embestida del matador y terminó celebrando el título en básquet masculino. Maximiliano Yanson con 16 fue el goleador del campeón y de la final.