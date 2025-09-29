Atalaya de Rosario le ganó una gran final a Sanjustino y es el campeón de la Copa Santa Fe
Ante un imponente marco de público en el estadio cubierto de Unión de Santa Fe, el equipo dirigido por Juan Lupo impuso condiciones desde el principio, aguantó la embestida del matador y terminó celebrando el título en básquet masculino. Maximiliano Yanson con 16 fue el goleador del campeón y de la final.
Tras superar con éxito las instancias de cuartos de final disputadas el viernes y las semifinales que se jugaron este sábado, en la tarde del domingo el estadio Ángel P. Malvicino de la capital provincial se transformó en escenario del partido final por el título de la Copa Santa Fe de básquet masculino en la categoría mayores. A dicha instancia llegaba el vigente campeón de la Asociación Santafesina, Sanjustino, y el actual monarca de la Asociación Rosarina, Atalaya, enfrentándose para definir en 40 minutos al nuevo campeón del certamen que reunió a los 8 mejores elencos de todo el territorio provincial. El matador, dirigido por Renzo Giunta venía de dejar en el camino a Unión de Sunchales y Círculo Recreativo de Vera, mientras que el azul, conducido por Juan Lupo, se cargó consecutivamente a Olimpia de Venado Tuerto y Santa Paula de Gálvez para acceder a esta gran final.
Con un estruendoso marco de público provisto por las cientos de personas que llegaron desde San Justo y desde Rosario, la final fue un partido con todos los condimentos, con Atalaya sosteniéndose al frente en el marcador durante casi todo el desarrollo, pero debiendo esperar hasta la última bola de noche para desatar el festejo y levantar la copa. En un acto de gran caballerosidad deportiva y pese al dolor por la derrota, los jugadores de Sanjustino recibieron su copa de subcampeón e hicieron el pasillo al nuevo campeón, que recibió el trofeo de manos de la ministra Victoria Tejeda y le dio rienda suelta a un interminable festejo que mezcló a los protagonistas dentro de la cancha con el cuerpo técnico y los hinchas que llegaron a la ciudad de Santa Fe para alentar y terminar celebrando.
El partido
Desde el salto inicial, se veía que la final sería un partido con trámite parejo entre dos equipos con interesantes armas ofensivas. Luego de intercambiar un par de canastas, apareció en escena Maximiliano Yanson para darle la primera diferencia al conjunto rosarino. Al arsenal desplegado por el 8 azul se sumó Baridón y fue así que en apenas 5 minutos de juego Atalaya se escapó por 10 y obligó a Renzo Giunta a pedir tiempo muerto. A pesar de un intento de reacción de Sanjustino, los de Lupo supieron conducir el resultado en su favor para cerrar el cuarto inicial con una interesante renta de 25 a 15 apoyados en un Yanson en llamas que completó el parcial con 12 unidades.
Sanjustino. Copa Santa Fe.
Como era de suponerse, el segundo peldaño mostró una rápida reacción del verde y blanco, que ajustó su defensa y pudo convertir de contragolpe para meter un parcial de 7 a 2 y volver a ponerse en partido. De la mano de Galligani y un goleó repartido, Sanjustino clavó una racha de 20 a 10 en apenas 7 minutos para igualar las acciones en 35 y obligar el timeout de Lupo. El cierre de ese segundo cuarto fue favorable a Atalaya, que contó con el goleo de Celotti y de Baridón para escaparse e irse al descanso largo 6 arriba, 46 a 40.
Atalaya de Rosario. Copa Santa Fe.
En el tercer cuarto hubo un buen inicio del elenco rosarino con las conversiones de Broches y un par de triples señalados por Maruelli y por el propio Celoti para volver a tomar una renta de más de 2 dígitos (59 a 48) Sanjustino lo cerró con una conversión de tres para acercarse y llegar al último parcial 8 puntos por debajo tras 10 minutos de bajo goleo, muchos errores individuales y marcados por la buena defensa.
Atalaya de Rosario. Copa Santa Fe.
El parcial definitivo tuvo de todo. Sanjustino tiró el resto sobre la cancha, subió aún más el ritmo defensivo y con las apariciones en ofensivas de Paz y de González fue achicando la distancia hasta ponerse un punto por debajo cuando quedaban menos de 3 minutos para la chicharra final. Matías Galligani no pudo convertir para pasar al frente, Atalaya reaccionó con la reaparición de Yanson y Baridón y encontró una buena diferencia de 5 a 1'23 para el epílogo. Un triplazo de Paz a 11 segundos puso al verde nuevamente un punto por debajo cuando, Yanson fue enviado a la línea y no falló para poner al elenco rosarino 71 a 68. Los de Renzo Giunta tuvieron una última oportunidad, pero no pudieron sacar un lanzamiento, Atalaya la recuperó y terminó celebrando a lo grande una merecida consagración en la Copa Santa Fe. El vigente campeón de la rosarina dio el golpe y tras superar a grandes rivales en cuartos y en semis hoy fue superior a Sanjustino para coronarse merecidamente como el mejor equipo de la provincia.
Árbitros: Danilo Molina, Rubén Abelardo y Marcelo Varela.
