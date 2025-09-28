#HOY:

Los entrenadores Renzo Giunta y Juan Lupo palpitan la gran final de la Copa Santa Fe

Sanjustino y Atalaya protagonizarán la gran final de la Copa Santa Fe, buscando consagrarse como el mejor equipo de esta edición.

El conjunto dirigido por Renzo Giunta, San Justino, llega en un gran momento: en cuartos de final de la Copa Santa Fe superó con claridad a Unión de Sunchales por 97 a 49 y, en semifinales, se impuso a Círculo Recreativo por 84 a 57, con un goleo repartido que tuvo a Matías Galligani como máximo anotador con 19 puntos.

Por su parte los dirigidos por Lupo, Atalaya, también mostró jerarquía a lo largo del torneo: primero eliminó a Olimpia de Venado Tuerto y, en la semifinal, se quedó con un ajustado triunfo frente a Santa Paula, con Esteban Celotti como figura estelar gracias a sus 27 puntos.

Así, el Ángel Malvicino será escenario de un choque de alto vuelo, donde ambos equipos buscarán la gloria provincial.

La voz de los entrenadores

Renzo Giunta, entrenador de Sanjustino, destacó la importancia del torneo y el esfuerzo colectivo:

“Sinceramente es un privilegio poder estar en este torneo, donde participan todos los campeones de la asociación. Tuvimos dos buenos juegos y nos preparamos mucho para esta Copa Santa Fe. Estamos contentos por el trabajo de los chicos y de los dirigentes; la verdad es que hemos elevado la vara en nuestra organización”.

El DT resaltó el valor del juego grupal por sobre lo individual:

“No somos un equipo que monopoliza el goleo; tratamos de que todos sumen y de ser lo más largos posible. Esa identidad la respetamos y la pudimos poner de manifiesto dentro de la cancha, por eso estamos muy contentos con el trabajo realizado”.

Además, Giunta habló sobre la exigencia del certamen:

“Son torneos donde no hay mucho margen de error y se juega todos los días. Por eso manejamos las cargas con los profes y movemos mucho el banco, dando minutos a chicos que quizás no venían jugando tanto en el torneo local”.

Para cerrar, se refirió a la trascendencia de la Copa Santa Fe:

“Para mí es muy importante; para el club es muy movilizante y entendemos que no solo representamos a la ciudad de San Justo, sino también a la Asociación Santafesina de Básquet. Nos cargamos con esa responsabilidad y es un privilegio participar”.

Por su parte, Juan Lupo, entrenador de Atalaya, destacó la intensidad del partido ante Santa Paula y la entrega de sus jugadores:

“Fue un partido muy intenso, como se preveía ante equipos con gran capacidad atlética y deportiva. Sabíamos que debíamos estar por encima de nuestro nivel y los chicos lo hicieron. Dominamos gran parte del juego, aunque por momentos se volvió parejo; en ningún momento pensamos que íbamos a lograr una gran diferencia”.

Consultado sobre los parciales de cada cuarto, explicó:

“Es nuestra forma de afrontar estos partidos. Si todo se mantiene parejo, el rival puede sacar una diferencia y ganarte. Por eso, cuando logramos abrir una luz de 10 o 12 puntos, incluso si cometemos algún error, tenemos ese colchón. Eso nos pasó: nos equivocamos, pero al final supimos cerrar el partido”

Respecto a cómo llegan a la final, Lupo agregó:

“En Rosario tuvimos una final y la ganamos. Lo que nos trajo hasta acá fue el espíritu del equipo: las ganas, la voluntad, el no rendirse nunca y pelear siempre. Incluso cuando jugamos mal, este equipo nunca se rinde”.

Sobre la final, expresó:

“Será difícil; no nos sobra nada con nadie. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas y nuestro objetivo es hacer lo mejor posible en la cancha. La gente de Atalaya está siempre, van a todos lados, es histórico. Ojalá se nos pueda dar, pero enfrente hay un rival que hay que respetar mucho y jugar; ellos tienen la misma ilusión que nosotros”.

