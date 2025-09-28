Sanjustino y Atalaya juegan la gran final de la Copa Santa Fe

Tras haber eliminado ayer a Unión de Sunchales con un contundente 97-49, Sanjustino volvió a mostrarse sólido y este sábado superó a Círculo Recreativo, asegurándose un lugar en la final. La definición del certamen se disputará este domingo por la tarde, nuevamente en el mismo escenario.
Sanjustino finalista tras vencer a Recreativo
En el inicio del partido, el trámite fue estudiado y trabado, aunque desde temprano se percibió la superioridad del conjunto de San Justo, que venía de exhibir un gran poder ofensivo en los cuartos de final. Esa diferencia volvió a quedar en evidencia frente al equipo de Vera: el primer cuarto terminó 24 a 16 y en el segundo Sanjustino fue mucho más efectivo, duplicando la producción de su rival, que apenas sumó 11 puntos. Así, el equipo se fue al descanso con una amplia ventaja de 54 a 27.
En la segunda mitad, Sanjustino mantuvo la intensidad y no dejó lugar a la reacción. En el tercer cuarto prácticamente sentenció la historia con un contundente 74 a 40, donde Círculo Recreativo apenas convirtió un doble más que en el período anterior. Con una defensa firme y un goleo repartido, el equipo de San Justo cerró la victoria por 84 a 57 y se metió en la gran final de la Copa Santa Fe, que tendrá lugar este domingo en el mismo estadio.
Hay final en el básquet santafesino
Parciales
24 a 16
54 a 27
74 a 40
84 a 57
Segundo encuentro
La otra semifinal entre Santa Paula y Atalaya, el partido fue mucho más parejo y disputado. El primer tiempo tuvo un desarrollo muy trabado, con mucho ida y vuelta pero escasas diferencias en el marcador. Esto quedó reflejado en el cierre del primer cuarto, que terminó con una mínima ventaja para el equipo rosarino.
Atalaya venció a Santa Paula para ser finalista.
En el segundo período se mantuvo la misma tónica, sin grandes diferencias en el juego. Todo parecía encaminarse para que Atalaya volviera a quedarse con el parcial, pero sobre el final apareció un triple de Santa Paula que le permitió irse al descanso arriba por 47 a 45.
En el tercer cuarto, Atalaya salió encendido desde el banco con un triple que le permitió volver a ponerse arriba en el marcador. El encuentro siguió siendo muy disputado, pero promediando el cierre del parcial, el equipo “azul” encontró en el tiro externo su mejor arma y, a base de triples, comenzó a despegarse poco a poco. Esa efectividad le permitió quedarse con el tercer cuarto por 69 a 58.
El último cuarto se cerró en la misma sintonía que todo el encuentro, en un Ángel Malvicino que vibró con la intensidad que propusieron Santa Paula y Atalaya. En un duelo parejo y con parciales muy ajustados, fue el equipo rosarino el que logró imponerse en el tramo decisivo y selló la victoria por 85 a 79 para quedarse con la semifinal.
De esta manera, todo se definirá mañana a partir de las 18 horas en el mismo escenario, donde Sanjustino y Atalaya se enfrentarán en busca de levantar la Copa Santa Fe 2025.
Parciales
25 a 24
47 a 45
69 a 58
85 a 79
