Sanjustino y Atalaya juegan la gran final de la Copa Santa Fe

El estadio Ángel Malvicino fue escenario de las semifinales de la Copa Santa Fe.

 10:45
Por: 

Tras haber eliminado ayer a Unión de Sunchales con un contundente 97-49, Sanjustino volvió a mostrarse sólido y este sábado superó a Círculo Recreativo, asegurándose un lugar en la final. La definición del certamen se disputará este domingo por la tarde, nuevamente en el mismo escenario.

Sanjustino finalista tras vencer a RecreativoSanjustino finalista tras vencer a Recreativo

En el inicio del partido, el trámite fue estudiado y trabado, aunque desde temprano se percibió la superioridad del conjunto de San Justo, que venía de exhibir un gran poder ofensivo en los cuartos de final. Esa diferencia volvió a quedar en evidencia frente al equipo de Vera: el primer cuarto terminó 24 a 16 y en el segundo Sanjustino fue mucho más efectivo, duplicando la producción de su rival, que apenas sumó 11 puntos. Así, el equipo se fue al descanso con una amplia ventaja de 54 a 27.

En la segunda mitad, Sanjustino mantuvo la intensidad y no dejó lugar a la reacción. En el tercer cuarto prácticamente sentenció la historia con un contundente 74 a 40, donde Círculo Recreativo apenas convirtió un doble más que en el período anterior. Con una defensa firme y un goleo repartido, el equipo de San Justo cerró la victoria por 84 a 57 y se metió en la gran final de la Copa Santa Fe, que tendrá lugar este domingo en el mismo estadio.

Hay final en el básquet santafesinoHay final en el básquet santafesino

Parciales

  • 24 a 16
  • 54 a 27
  • 74 a 40
  • 84 a 57

Segundo encuentro

La otra semifinal entre Santa Paula y Atalaya, el partido fue mucho más parejo y disputado. El primer tiempo tuvo un desarrollo muy trabado, con mucho ida y vuelta pero escasas diferencias en el marcador. Esto quedó reflejado en el cierre del primer cuarto, que terminó con una mínima ventaja para el equipo rosarino.

Atalaya venció a Santa Paula para ser finalista.Atalaya venció a Santa Paula para ser finalista.

En el segundo período se mantuvo la misma tónica, sin grandes diferencias en el juego. Todo parecía encaminarse para que Atalaya volviera a quedarse con el parcial, pero sobre el final apareció un triple de Santa Paula que le permitió irse al descanso arriba por 47 a 45.

En el tercer cuarto, Atalaya salió encendido desde el banco con un triple que le permitió volver a ponerse arriba en el marcador. El encuentro siguió siendo muy disputado, pero promediando el cierre del parcial, el equipo “azul” encontró en el tiro externo su mejor arma y, a base de triples, comenzó a despegarse poco a poco. Esa efectividad le permitió quedarse con el tercer cuarto por 69 a 58.

El último cuarto se cerró en la misma sintonía que todo el encuentro, en un Ángel Malvicino que vibró con la intensidad que propusieron Santa Paula y Atalaya. En un duelo parejo y con parciales muy ajustados, fue el equipo rosarino el que logró imponerse en el tramo decisivo y selló la victoria por 85 a 79 para quedarse con la semifinal.

De esta manera, todo se definirá mañana a partir de las 18 horas en el mismo escenario, donde Sanjustino y Atalaya se enfrentarán en busca de levantar la Copa Santa Fe 2025.

Parciales

  • 25 a 24
  • 47 a 45
  • 69 a 58
  • 85 a 79

