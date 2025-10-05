Básquet Masculino: Náutico de Rosario se adueña del U15 en la Copa Santa Fe

En una jornada cargada de intensidad y emociones, Platense de Reconquista y Náutico de Rosario protagonizaron un encuentro con pasajes de muy buen básquet, aunque también con momentos marcados por errores e imprecisiones en los lanzamientos.
En el estadio Tribu Mocoretá de Regatas Santa Fe se disputó la final del U15 masculino correspondiente a la Copa Santa Fe.
Durante los primeros 20 minutos de juego, la diferencia fue claramente favorable al equipo de Avellaneda. Platense comenzó mejor, encontrando efectividad desde el perímetro con algunos triples que le dieron aire en el marcador. Sin embargo, Náutico reaccionó ajustando las marcas y ganando presencia en el rebote ofensivo, lo que le permitió mejorar su eficacia cerca del aro.
Aun así, la solidez defensiva y la claridad para capitalizar cada ataque hicieron que Náutico se quedara con los dos primeros parciales: 19-12 el primero y 34-19 el segundo, reflejando el control del juego y la firmeza del equipo
En el tercer cuarto, el equipo conducido por Pablo Diez continuó mostrando solidez y volvió a quedarse con el parcial. Con un juego ordenado y efectivo, logró marcar 21 puntos, mientras que su rival apenas alcanzó 11. En ese tramo, Santino Rossini y Simón Vorobiof fueron las principales cartas de anotación, sosteniendo el buen momento del equipo.
El último cuarto sirvió para que Náutico continuara ampliando las diferencias y termine quedándose con la final, consagrándose campeón del U15 masculino de la Copa Santa Fe. El resultado final fue 70 a 43, con varios puntos altos en el conjunto rosarino, donde se destacaron Santino Rossini con 24 puntos, y tanto Lucas Peralta como Simón Vorobiof con 15 unidades cada uno.
Platense: Máximo Nicolás Petroli, Genaro Nallip, Francisco Braccia, Benjamín Navarro, Ramiro Pereson, Santino Nobile, Donato Vicentín, Elías Arriola, Juan Bautista Fabiano, Santiago Benítez Jones y Constantino Ortega. También integró el plantel Guillermo Valentín Díaz.
DT : ALBA, MARIANO MATIAS
Náutico: Lucas Andrés Peralta, Juan Antonio Lofiejo, Genaro Valvason, Benjamín Carrozzo, Santiago García, Santino Rossini, Federico Nicolás Sahud, Jerónimo Ansaldi, Joaquín Adrián Rivas, Ciro Arribas Correa y Simón Vorobiof.
DT: DIEZ, PABLO
