Villa Gobernador Gálvez: el taller de teatro de adultos mayores presenta "Susurros en el Tiempo"

Una emotiva muestra poética de la Colonia Municipal se realizará en la Asociación de Comercio e Industria con dos funciones gratuitas y abiertas a toda la comunidad. La actividad forma parte del "Octubre Dorado".
La propuesta consiste en la interpretación de poesías de autores nacionales e internacionales, montada especialmente por el elenco de adultos mayores. La cita es el próximo miércoles 8 de octubre en la Asociación de Comercio e Industria (Av. J.D. Perón 1945).
El Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores de Villa Gobernador Gálvez invita a la comunidad a presenciar la muestra artística “Susurros en el Tiempo”, una experiencia poética a cargo de los integrantes del taller de teatro municipal.
La presentación contará con dos funciones, a las 18:30 y 20:00 horas, ambas con entrada libre y gratuita. Sin embargo, debido a la capacidad limitada, los interesados deberán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al número 3417327149.
El coordinador municipal del área de Adultos Mayores, Eduardo Bulsicco, explicó que esta muestra se enmarca dentro de las celebraciones de “Octubre Dorado”, un mes dedicado a la promoción de actividades para personas mayores y sus familias.
"Durante todo octubre tenemos planificado un abanico de actividades. Ya hemos realizado encuentros regionales, caminatas saludables y distinciones a ciudadanos honoríficos. Esta obra es una de las actividades centrales para que la ciudadanía pueda apreciar el gran trabajo que realizan nuestros adultos mayores en los talleres", afirmó Bulsicco.
El funcionario agregó que “Susurros en el Tiempo” es el resultado del esfuerzo y la dedicación de quienes participan en el taller de Teatro. "Ya tuvimos una primera experiencia con jóvenes de escuelas y ahora abrimos estas funciones gratuitas para que toda la ciudadanía vea el nivel artístico de nuestras personas mayores", concluyó.
El elenco, bajo la dirección y puesta en escena de Leandro Aragón, está compuesto por Dionisio Retamozo, Rosa Corsalini, Zulma Ríos, Alberto Ruiz, Norma Báez, Silvia Toledo, Tereza Zalazar y Noemí Ponce.
