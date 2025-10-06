Cultura

Villa Gobernador Gálvez: el taller de teatro de adultos mayores presenta "Susurros en el Tiempo"

La propuesta consiste en la interpretación de poesías de autores nacionales e internacionales, montada especialmente por el elenco de adultos mayores. La cita es el próximo miércoles 8 de octubre en la Asociación de Comercio e Industria (Av. J.D. Perón 1945).