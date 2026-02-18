En qué estado está la definición del nuevo "Parque Lineal de la Democracia" en Santa Fe
Será un entorno que unificará varios paseos ya existentes a lo largo de unas 12 cuadras. Incluirá la ciclovía y la senda para peatones de Pedro Vittori. Se trata de una bella "lonja" verde con mucha historia ferroviaria.
Fue en junio de 2025: el Concejo de Santa Fe sancionaba por unanimidad y con una ordenanza la creación del "Parque Lineal de la Democracia". Se trataba de un extenso paseo público que hará de "unificación ordenadora" de otros ya existentes, más la ciclovía y la senda peatonal de Pedro Vittori.
Es decir que el parque lineal integrará el “Paseo del Restaurador", sobre Pedro Vittori entre Bv. Gálvez y Chacabuco (Ordenanza N° 9.159); y el "Paseo de la Diversidad Victoria Alejandra Ironici", sobre Pedro Vittori entre Chacabuco y calle Luciano Molinas (Ordenanza N° 12.858).
También, la ciclovía "Intendente Noe Adán Campagnolo" (Ordenanza N° 11.380); y el "Paseo Héroes de Malvinas", ubicado a la vera del margen Este de calle Pedro Víttori, entre Pedro Zenteno y José Iturraspe (Ordenanza N° 13.097).
El nuevo paseo unificará la senda peatonal, a la vera de Pedro Vittori. Crédito: Archivo Flavio Raina
Es una generosa "lonja" verde que va desde Boulevard Gálvez hasta Luciano Torrent: su límite, el Parque Federal. Será “un corredor urbano, recreativo y cultural que vincula e integra los espacios públicos y paseos existentes en el corredor”, estableció la norma.
Pero además, allí coexisten la naturaleza con la rica historia ferroviaria de la ciudad capital.
“El Ejecutivo capitalino dotará de la señalización y el equipamiento urbano necesario”, agrega luego. Por ejemplo, iluminación con tecnología Led, forestación y mobiliario urbano adecuado; integración de circuitos deportivos y zonas de descanso; intervenciones artísticas, murales y placas conmemorativas que reflejen la identidad cultural.
Nació de los vecinos
La gestación de esta iniciativa fue producto de los propios vecinos de Santa Fe capital, que integran la Asociación Amigos del Parque Federal y las vecinales del entorno, como Candioti Norte y Alvear. Luego, se le dio forma técnica al despacho finalmente aprobado por el Legislativo local.
En todo el sector que será el Parque Lineal de la Democracia, está “la herencia de las antiguas trazas ferroviarias”, había declarado en el recinto el ahora ex concejal, Carlos Pereira, que tomó esta iniciativa.
El espacio irá en paralelo por Pedro Vittori desde bulevar hasta Luciano Torrent, que es el límite, pues luego comienza el Parque Federal.
El Parque Lineal -además de los paseos que serán integrados-, con el correr del tiempo y en cada una de sus cuadras “va a ir teniendo una configuración específica que haga honor y rinda homenaje a nuestro sistema de vida, a esta forma de gobierno que ya en nuestro país lleva más de 40 años de forma ininterrumpida, como es la Democracia”, añadía luego.
Hay sectores de la ciclovía que necesitan mantenimiento. Crédito: Archivo Flavio Raina
El objeto de la creación por ordenanza de este parque "ordenador" era, justamente, evitar que todo ese sector cayera en el "riesgo de que fuese intervenido al azar, de forma caótica…”, agregaba Pereira.
De hecho, los autores de la iniciativa (las entidades antes referidas) insistieron en aplicar sobre el nuevo parque un tratamiento "integrado, armónico y único".
“Esto independientemente de que después cada cuadra pueda ir albergando conceptos simbólicos y homenajes distintos con relación a la idea de Democracia. Pero esto necesita un tratamiento urbano único y armónico. Esta idea del parque lineal se conectará con esa centralidad que tiene el Parque Federal”, agregaba el ex edil.
El flamante parque estará en un lugar con mucho verde (forestación), con conectividad (ciclovía y senda peatonal), pero también con áreas ferroviarias hoy ociosas.
El interrogante que aquí surge es saber, casi 10 meses después de la sanción de esta ordenanza, qué estado de avance a tenido la definición del “Parque Lineal de la Democracia” que, como se dijo, tendrá una extensión de unas 12 cuadras.
Qué se sabe
En diálogo con El Litoral, el ex concejal Carlos Pereira comentó que inicialmente desde el municipio “se habían comprometido a que paulatinamente iban a ir introduciendo algunas mejoras” en toda esa lonja verde.
El límite sur del paseo será la calle Luciano Torrent. Crédito: Guillermo Di Salvatore
En concreto, no estaba previsto para ser incluido en el Presupuesto 2025, “pero nos comentaron en su momento que durante este 2026 iban a destinar algunos fondos necesarios para empezar a mejorar el estado, la propia estructura urbana, la iluminación y el mobiliario urbano a este parque que fue sancionado por una ordenanza”, recordó.
De momento habrá que esperar precisiones desde el Palacio Municipal.