Ciudad capital

Por qué la nueva playa del Paseo de la Laguna en Santa Fe se volvió "la joya" del verano 2026

Con el comienzo del ciclo lectivo, las rutinas domésticas volverán a la normalidad. Las vacaciones irán terminando para muchos. Y este balneario ha dejado un buen saldo: la gente se apropió rápido del lugar, respeta sus reglas y lo disfruta.