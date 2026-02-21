Así será la reforma integral del Parque Garay de Santa Fe, que tendrá un skatepark de invierno
La obra, que será solventada por la Provincia, contempla la remodelación total de los piletones, la creación de un Parque de los Niños, una pista de ciclismo, la ampliación del IMUSA, entre otros trabajos. El anuncio lo hizo el intendente Poletti durante su discurso de apertura de sesiones en el Concejo.
Los piletones se transformarán durante los meses de invierno en un skatepark. MCSF
En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el intendente Juan Pablo Poletti anunció las reformas integrales que se realizarán en el Parque Garay. Allí, el gobierno provincial construye —en un terreno cedido por la Municipalidad— la primera de las tres estaciones policiales que se proyectan para la ciudad.
Así lucen de noche las letras del Parque Garay, instaladas tiempo atrás. Crédito: Manuel Fabatía
En el marco de ese acuerdo, la Provincia invertirá más de $3.800 millones que contemplan la remodelación total de los piletones, la creación de un Parque de los Niños, una pista de ciclismo, la ampliación del IMUSA y nuevas bombas y perforaciones para el mantenimiento de los lagos.
El parque cambiará su fisonomía a simple vista. MCSF
La intervención preservará el arbolado existente e incorporará nuevas especies, con criterios de accesibilidad universal, consolidando al parque como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.
En el proyecto ejecutivo se estima para los próximos meses el llamado a licitación y su correspondiente adjudicación.
Remodelación de las piletas
Las tradicionales piscinas del parque serán intervenidas con el fin de diversificar su uso dependiendo de la temporada del año: durante el verano piletones, en invierno skatepark. Esta refuncionalización implica una intervención de 5.000m2 en la pileta de 75 metros de diámetro, que tendrá 1,05 metros de profundidad máxima, y que contendrá 3.100m3 de agua. La inversión comprende también la realización de nuevas perforaciones y colocación de bombas. De esta forma este espacio se podrá utilizar durante todo el año, ya sea para refrescarse en verano, o como plaza seca y skatepark el resto del año.
En el espacio comprendido entre las calles Junín al norte, Salvador Caputto al sur, y Av. Presidente Perón al este, se propone la construcción de un área de juegos de gran escala, en un sector destinado a los más chicos, y también se construirán veredas que vinculen los distintos sectores del parque y faciliten la conexión Este-Oeste.
La sede del Instituto Municipal de Salud Animal, ubicada en el extremo norte del parque (Obispo Gelabert 3691), también será ampliada para brindar más y mejores servicios, favoreciendo así la atención a las mascotas y sus dueños. En el IMUSA se realizan castraciones gratuitas, vacunaciones antirrábicas, además de tratamientos contra la sarna, curaciones, desparasitaciones, atenciones básicas de forma gratuita y por orden de llegada. En sus sedes también se promueve la adopción responsable de animales. En este sector también estará el área de servicios y sanitarios.
El instituto de sanidad animal tendrá renovadas instalaciones. MCSF
Más espacios deportivos y de recreación
La propuesta contempla también la diagramación de una pista de ciclismo a través de las arterias que atraviesan el parque y que comprenderá un área de 24.000m2. Además, se pondrá en valor el área deportiva existente en el sector oeste del parque, como también dos sectores de juegos de menor escala: uno sobre calle Roque Sáenz Peña y el otro sobre Santiago de Chile.
Puente Parque Garay
La Estación Policial Centro
La edificación se construye en un terreno de 9.014 m² cedido por el Municipio, ubicado entre la avenida Naciones Unidas, calle San José y Colectora Parque, en el Parque Juan de Garay. La obra contempla la construcción de un edificio bajo y extendido donde se ubicarán áreas operativas, vestuarios, un auditorio para 162 personas sentadas, servicios, y con un estacionamiento con lugar para 52 móviles policiales. Por otra parte, también se construirá un edificio de cuatro pisos con habitaciones, comedor, y gimnasio, destinado al programa de Bienestar Policial.