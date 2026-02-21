Proyecto en marcha

Así será la reforma integral del Parque Garay de Santa Fe, que tendrá un skatepark de invierno

La obra, que será solventada por la Provincia, contempla la remodelación total de los piletones, la creación de un Parque de los Niños, una pista de ciclismo, la ampliación del IMUSA, entre otros trabajos. El anuncio lo hizo el intendente Poletti durante su discurso de apertura de sesiones en el Concejo.