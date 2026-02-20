Poletti hizo grandes anuncios que pretenden transformar la ciudad de Santa Fe: se viene un nuevo puente
El intendente abrió el período ordinario de sesiones. En su discurso, prometió reemplazar todas las luces de la ciudad de sodio a led, ripiar todas las calles de tierra y terminar las cloacas en barrio Roma. Con fondos provinciales van a refaccionar el Parque Garay y el acceso por autopista, y construirán un nuevo puente sobre los pilares de la laguna Setúbal, entre otras obras.
El intendente Poletti este viernes en el recinto. Crédito: Flavio Raina
Poletti saludó como habitualmente lo hace cuando arriba al recinto. Flavio Raina.
Al iniciar su exposición, Poletti anunció importantes obras públicas para la ciudad y presentó una agenda centrada en el orden fiscal, la modernización del Estado, la movilidad, el ambiente y el desarrollo económico. El debate sobre la autonomía municipal y la redacción de la Carta Orgánica también aparecerán como temas centrales de la agenda institucional.
Entre las obras que buscan transformar la ciudad, se destaca la decisión de reemplazar la totalidad de las luminarias de sodio por tecnología LED. “Antes de terminar mi mandato vamos a iluminar toda la ciudad con luces LED. Hoy firmé la autorización para empezar en marzo. Y quiero dejarlo bien claro: será para todos los barrios de la ciudad”, enfatizó. De esta manera, se reemplazarán 17.150 luminarias en los próximos 18 meses, hasta la culminación de su mandato.
Erradicar las calles de tierra
Por otra parte, el intendente ratificó su plan de erradicación de calles de tierra en los barrios del ejido urbano, mediante la colocación de mejorado pétreo. “Desde que asumimos superamos las 1.000 cuadras de mejorado pétreo. Este año seguiremos con la meta de hacer 100 cuadras por mes —anunció—. Porque una calle transitable no es un lujo: es poder salir cuando llueve, que pase el camión de residuos y que la vida cotidiana no se detenga”.
"Venimos hoy a rendir cuentas. A decir con claridad dónde estamos, qué hicimos, qué falta y hacia dónde vamos", comenzó diciendo Poletti. Flavio Raina.
Entre las obras acordadas con el gobierno provincial, este año se concretará la refacción integral del Parque Garay, iniciativa ya anunciada junto con la construcción de una nueva estación policial en el lugar. La intervención “va a incluir la remodelación total de los actuales piletones, un Parque de los Niños, pista de ciclismo, ampliación de IMUSA y bombas y perforaciones para el mantenimiento de los lagos”, enumeró Poletti.
En el marco de las obras por los Juegos Suramericanos, la Provincia aportará además fondos para readecuar el acceso a la ciudad por la autopista a Rosario. Será “una intervención integral que renueve canteros, arbolado, veredas, iluminación y conectividad, sumado a una ciclovía, entre avenida Perón y López y Planes”, detalló el intendente.
Un nuevo puente sobre la Setúbal
Otra de las obras de mayor impacto será la construcción de un nuevo puente sobre la laguna Setúbal, que se levantará sobre los antiguos pilares del ferrocarril, desde el Faro de la Costanera Oeste hasta el Paseo de la Laguna. La obra será financiada por la Provincia. “El gobernador Maximiliano Pullaro me confirmó en las últimas horas la concreción”, afirmó.
En las gradas, vecinos y militantes de distintos sectores políticos siguieron de cerca los anuncios de Poletti. Flavio Raina.
En materia de saneamiento, el intendente anunció: “Con respecto a los desagües cloacales, la buena noticia es que vamos a completar las conexiones de todo el barrio Roma. Con la obra que empieza en los próximos meses, 159 domicilios tendrán cloacas, gracias al Fondo Solidario e Integrador de Desagües Cloacales que apoyó este Concejo”. Además, repasó otras intervenciones barriales actualmente en ejecución.
Orden fiscal y modernización
Poletti destacó que el municipio alcanzó el equilibrio fiscal, redujo la deuda flotante y consolidada y conformó un fondo anticíclico. Subrayó, además, una reducción significativa del gasto político y la puesta en marcha de un programa de modernización administrativa que incluye digitalización de trámites, eliminación de tasas, habilitaciones exprés y simplificación normativa.
También anunció la profundización de la desburocratización, la creación de un sistema integral de atención ciudadana las 24 horas, la incorporación de inteligencia artificial para la gestión interna y la eliminación o simplificación de más de 40 tasas.
En el plano productivo, planteó una estrategia para consolidar a la ciudad como capital productiva y del conocimiento. Anticipó la creación de un fondo específico para inversiones productivas, un fondo de garantía para pymes, la expansión del Distrito Tecnológico y la puesta en marcha de un hub de innovación, además de programas de formación laboral y apoyo al emprendedurismo.
El presidente del Concejo, Basile, acompañó a Poletti en su discurso. Flavio Raina.
En síntesis, el discurso combinó un balance basado en el ordenamiento económico con una batería de anuncios orientados a modernizar el Estado local, mejorar la infraestructura urbana, fortalecer el desarrollo productivo y ampliar políticas sociales, con el objetivo declarado de consolidar una ciudad más ordenada, eficiente y con mayores oportunidades.
La discusión política local
El acto de apertura de sesiones, previsto originalmente para el jueves, debió postergarse para este viernes debido al paro general. Aun así, fue la primera vez que el Concejo abrió el período ordinario en febrero, en lugar de marzo o abril, lo que permitirá contar con dos meses adicionales de trabajo legislativo. La modificación fue establecida por ordenanza, en sintonía con el nuevo calendario institucional de la provincia tras la reforma constitucional.
Vecinos se manifestaron frente al Concejo, en reclamo por las reformas en la plaza Colón. Gentileza.
Mientras en el recinto se desarrollaba la ceremonia, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio en reclamo de que la transformación de la fuente de la plaza Colón “sea revisada” con “participación ciudadana”. En paralelo, trabajadores del Concejo se congregaron en el hall del órgano legislativo, donde un cartel advertía: “Estado de asamblea”.
Estado de asamblea, dice el cartel pegado en la puerta de ingreso al Concejo. Flavio Raina.
El cuerpo legislativo está integrado por 17 concejales: 9 oficialistas (Unidos para Cambiar Santa Fe), 4 justicialistas, 2 de La Libertad Avanza y 2 pertenecientes a los monobloques Patria Grande y Vida y Familia.
Con esta conformación, el oficialismo mantiene la mayoría simple dentro del Concejo, aunque ya no cuenta con la mayoría especial de dos tercios. Esto implica que los temas clave —como ordenanzas de alto impacto o acuerdos institucionales— requerirán negociación y consensos entre las distintas fuerzas políticas.