En su discurso en el Concejo

Poletti hizo grandes anuncios que pretenden transformar la ciudad de Santa Fe: se viene un nuevo puente

El intendente abrió el período ordinario de sesiones. En su discurso, prometió reemplazar todas las luces de la ciudad de sodio a led, ripiar todas las calles de tierra y terminar las cloacas en barrio Roma. Con fondos provinciales van a refaccionar el Parque Garay y el acceso por autopista, y construirán un nuevo puente sobre los pilares de la laguna Setúbal, entre otras obras.