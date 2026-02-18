Por el paro nacional

La apertura de sesiones del Concejo de Santa Fe, con el discurso de Poletti, se pasó para el viernes 20

Estaba prevista para este jueves a las 9.30 horas en el recinto legislativo de calle Salta al 2900. Pero ASOEM -el sindicato de los trabajadores municipales- adhirió a la huelga general decretada por la CGT. Así, todo fue reprogramado.