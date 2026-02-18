La apertura de sesiones del Concejo de Santa Fe, con el discurso de Poletti, se pasó para el viernes 20
Estaba prevista para este jueves a las 9.30 horas en el recinto legislativo de calle Salta al 2900. Pero ASOEM -el sindicato de los trabajadores municipales- adhirió a la huelga general decretada por la CGT. Así, todo fue reprogramado.
El registro, del 6 de marzo de 2024. Poletti dando su discurso. Crédito: Flavio Raina
Sin embargo, la fecha de este hecho institucional debió reprogramarse para este viernes 20 de febrero a la misma hora, por el paro nacional decretado para este jueves. Ocurre que ASOEM -el sindicato de los empleados municipales de Santa Fe capital-, adhiere a la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El argumento de ASOEM
“La medida de fuerza se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, que constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales y sociales”, dijeron desde ASOEM en un comunicado de prensa.
Además, consideraron que dicha reforma “favorece el ajuste sobre los trabajadores y busca disciplinar al movimiento obrero, con consecuencias concretas sobre el salario, la estabilidad laboral y la negociación colectiva”.
“En el marco del ejercicio del derecho a huelga y con el objetivo de resguardar a la comunidad, se garantizarán guardias mínimas en los servicios esenciales, conforme a los protocolos vigentes”, adujeron luego.
La última apertura de sesiones fue en el Museo de la Constitución. Crédito: Flavio Raina
ASOEM remarcó que la adhesión al paro forma parte “de una jornada de protesta a nivel nacional, en defensa del trabajo digno, la estabilidad laboral y el sostenimiento de las conquistas históricas del movimiento obrero”.
Los antecedentes
Cabe recordar que a propuesta del presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, se adelantó por ordenanza -y para ir en paralelo con los tiempos provinciales y la nueva Carta Magna de la bota santafesina- el inicio del primer período de sesiones ordinarias de cada año.
Esta normativa local, que se sancionó el 18 de diciembre de 2025, dejó taxativamente fijado que el Concejo se reunirá anualmente en un período ordinario de sesiones “que se extenderá desde el día 15 de febrero hasta el día diez de diciembre, dentro del mismo año calendario”.
Sergio Basile es el actual presidente del Cuerpo Legislativo. Crédito: Archivo
Antes de la finalización del período ordinario de sesiones, el Legislativo local podrá prorrogar su duración por decisión de la mayoría de sus miembros y por término fijo. Y durante el receso, el Concejo “podría solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante pedido suscripto de un tercio de los concejales en ejercicio”.
A su vez, el intendente municipal “podrá convocar a sesiones extraordinarias, siempre que así lo requiera un asunto grave o urgente de interés público, debiendo precisar expresamente los asuntos que fundamentan la convocatoria y remitir al Cuerpo la documentación que corresponda”, agrega la ordenanza.
En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el acto de convocatoria. Por último, el intendente “deberá informar anualmente al Concejo, en la apertura de las sesiones ordinarias, sobre el estado general de la administración municipal (ejercicio fiscal terminado), pudiendo acompañar la documentación respaldatoria”.
Fuentes de prensa del municipio habían deslizado a El Litoral que el discurso del intendente, durante la apertura de sesiones, “iría en línea con los ejes ‘levantar, ordenar y pacificar’ Santa Fe, es decir, con las políticas que se están llevando adelante, ordenadas en estos tres tópicos”, se limitaron a decir.